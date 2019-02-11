11.02.19
Э. ХьюджиллЭшли Хьюджилл
Не ранее
22:00
Х. Вафаеи АйоуриХуссейн Вафаеи Айоури
Welsh Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

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Эшли Хьюджилл - Хуссейн Вафаеи Айоури
Welsh Open - 11 февраля 2019

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Эшли Хьюджилл – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 11 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Эшли Хьюджилл и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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