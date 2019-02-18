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Нил Робертсон одолел в финале Стюарта Бинэма и выиграл 15-й рейтинговый турнир в карьере
Австралиец взял титул в Уэльсе во второй раз в карьере.
Нил Робертсон стал двукратным чемпионом турнира в Уэльсе – Welsh Open. В решающем матче 37-летний австралиец переиграл британца Стюарта Бинэма – 9:7.
Для Нила эта победа стала 15-й рейтинговой в карьере. По этому показателю он догнал Марка Селби и делит с ним шестую строчку.
Робертсон вполне мог победить с более уверенным счетом, если бы не допустил несколько ошибок в 12-й фрейме.
Но в решающий момент матча Нил был безупречен.
- Всего на счету Робертсона стало 24 титула.
- Нил занимает 10 место в рейтинге.
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