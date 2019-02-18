Welsh Open похож на Кубок Англии. Андердоги натворили сенсаций, но все равно проиграли фаворитам

В 2016-м Ронни О’Салливан назвал турниры со 128 участниками хаосом. «Ты отправляешься туда и видишь слишком много народу, – сказал Ракета. – Слишком много игроков. Я всегда верил, что качество должно бить количество». На Welsh Open в 2019-м англичанин вылетел в 1/16 от Александра Урсенбахера. До этого швейцарец ни разу за сезон не доходил до такой стадии. На Открытом чемпионате Уэльса нашлось место для аутсайдеров, и турнир превратился в казнь фаворитов.

Расширенный формат обеспечил место игрокам, которым ничего не светило на турнирах с более строгим отбором. С назначения председателем World Snooker Барри Хирн делал все, чтобы растормошить консервативный английский спорт и спасти его от положения элитного развлечения британских снобов. В 1992-м Welsh Open сменил Welsh Professional Championship, на котором участвовали лишь валлийцы, а 17 лет спустя показал глобализацию снукера.

Урсенбахер напомнил о себе выносом легенды. Не входящий в первую сотню рейтинга Джо О’Коннор разобрался с Уилсоном, Дином и Хиггинсом. Таец Ноппон Саенгхам сделал максимум в матче против Селби, а иранец Хуссейн Вафаеи обыграл трехкратного чемпиона мира в 1/4. Пока игроки топ-16 вкатывались в турнир и не напрягались против ребят, о которых слышали в первый раз, андердоги хватались за главный шанс карьеры.

«Разве не прекрасно, когда все идет по плану?» – отреагировал Хирн в твиттере на соперников из шести стран в четвертьфиналах. Если бы на всех турнирах существовал строгий рейтинговый отбор, экзотические игроки не из Европы лишились бы шанса проявить себя – конечно, снукеру выгодно расширяться и разбавлять знакомые лица новичками. Полуфиналы порадовали снукерного босса идеальной гармонией: Вафаеи играл со звездным Робертсоном, а О’Коннор – с Бинэмом: два игрока из топ-16 против двух талантливых выскочек из ниоткуда.

Эти матчи могли стать кульминацией сенсационного турнира, но подарили развенчание иллюзий. Робертсон разнес Вафаеи всухую, Бинэм проиграл О’Коннору два фрейма, но сделал четыре сотни. О’Салливан вылетел, но оказался прав: качество побило количество. Несмотря на мясорубку из 128 человек, в финале все равно встретились соперники из элиты. Болельщики провели аналогию между Welsh Open и футбольным Кубком Англии, который знаменит убийствами гигантов: команды из четвертого дивизиона на стадионах вместимостью меньше 10 тысяч творят чудеса в матчах против «Арсенала» и «Манчестер Сити». Эти матчи восхищают, но сказка быстро заканчивается – в финале старейшего турнира все равно почти всегда побеждает топ-клуб.

То же самое произошло в воскресенье в Уэльсе. Пока в снукере не выросло поколение игроков 20-25 лет, которые стабильно выносили бы опытных лидеров. Любое поражение фаворита в матче с молодым соперником – единичный случай, и уже в следующем турнире почти все авторы сенсаций вылетают в первых раундах. Осенью в Северной Ирландии израильтянин Эден Шарав сделал то же, что Вафаеи и О’Коннор в Уэльсе: дошел до полуфинала, но без шансов проиграл мощнейшему Трампу.

Джадд ТрампGetty Images

С тех пор Шарав не проявил себя ни на одном турнире. Успех на Northern Ireland не вдохновил Эдена на стремительный прогресс – не исключено, что этот полуфинал так и останется лучшим достижением в его карьере. Даже в турнирах на 128 игроков звезды слишком сильны для мотивированных середняков.

Финал Welsh Open стал лучшим объяснением, почему Робертсон и Бинэм продрались через все раунды и не вылетели от очередного бодрого выскочки. Нил и Стюарт грызлись дольше шести часов, у обоих случались провалы, оба глупо ошибались, но не сломались и проявили сумасшедший характер. Бинэм отыгрался с 1:4 и превратил 3:7 в 7:7, а Робертсон не развалился даже под таким прессом и дожал соперника в двух последних фреймах.

Сенсация может случиться в любом матче, но хладнокровие и класс игроков элиты – непреложная закономерность. «Это был один из самых жестких и непредсказуемых матчей, в которых я участвовал, – написал ночью Нил. – Мы оба могли играть лучше, но сражались за каждое очко, как будто это вопрос жизни и смерти». Бинэму 43 года, а Робертсону 37, но поверить в еще одну встречу этих игроков в финале гораздо проще, чем в то, что Вафаеи, Урсенбахер и О’Коннор блеснут еще раз.

Железная хватка Нила и Стюарта переворачивает неудачные матчи, даже если они плохо играют. То же касается других игроков с вершины: Селби, Хиггинса, Уилсона. Они вылетели от неизвестных соперников, но вряд ли повторят осечку в следующий раз. Андердогам наоборот проще ярко блеснуть на одном ивенте, чем исправлять ошибки и кропотливо продвигаться по рейтингу.

Барри Хирн справился с глобализацией снукера. География турниров расширяется, игроки из Азии и континентальной Европы щелкают по носу фаворитов. Структура спорта обрела логику и действительно в чем-то напоминает футбол: турниры с отбором по рейтингу типа Masters – это Лига чемпионов с ее схватками гигантов, а серия Home Nations умиляет красивыми историями в духе кубков.

Теперь перед снукером стоит новая задача: воспитать поколение игроков, которые будут доходить до телевизионных матчей чаще одного раза за сезон. Андердоги побеждают не только за счет фарта и расслабленности статусного соперника – у них есть талант и смелость, но им не хватает стабильности и выдержки. За турнир эти персонажи влюбили нейтральных фанатов, и те будут счастливы, если новых любимчиков не засосет клоака квалификаций. Когда у О’Коннора и Урсенбахера не затрясутся руки в следующих матчах против Хиггинса и Ронни, можно будет уверенно сказать: у снукера есть будущее.

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