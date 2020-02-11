Онлайн

Хуссейн Вафаеи Айоури - Игор Фигейредо

Welsh Open - 11 февраля 2020

Это Снукер, и это Welsh Open! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Игор Фигейредо на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 11 февраля 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Игор Фигейредо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.