В финале открытого чемпионата Уэльса по снукера завершилась дневная сессия. В матче до девяти выигранных фреймов намечается сенсация. Несеяный североирландец Джордан Браун повел после половины сыгранных партий со счетом 5:3 у второго номера турнира Ронни О’Салливана.

Браун быстро повел 2-0, но Ронни сократил разницу после брейка в 74 очка – 1-2. Следом аутсайдер неожиданно выиграл еще две партии – 4-1. О’Салливан тут же сделал лучший брейк матча (135, второй на Welsh Open после 143 от Чжао Синьтуна). Англичанин уменьшил отставание до минимума, но Браун уверенно оставил за собой заключительный фрейм первой части финала.