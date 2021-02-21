В финале открытого чемпионата Уэльса по снукера завершилась дневная сессия. В матче до девяти выигранных фреймов намечается сенсация. Несеяный североирландец Джордан Браун повел после половины сыгранных партий со счетом 5:3 у второго номера турнира Ронни О’Салливана.
Браун быстро повел 2-0, но Ронни сократил разницу после брейка в 74 очка – 1-2. Следом аутсайдер неожиданно выиграл еще две партии – 4-1. О’Салливан тут же сделал лучший брейк матча (135, второй на Welsh Open после 143 от Чжао Синьтуна). Англичанин уменьшил отставание до минимума, но Браун уверенно оставил за собой заключительный фрейм первой части финала.
Решающая сессия открытого чемпионата Уэльса стартует сегодня, 21 февраля, в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале Eurosport 1.
- В случае победы О’Салливан сравняется по титулам Welsh Open с Джоном Хиггинсом. У Хиггинса пять трофеев в Уэльсе.
- По ходу турнира Джордан Браун обыграл таких сильных снукеристов, как Марк Селби и Стивен Магуайр. Сейчас 33-летний игрок на бильярде занимает 81-е место в мировом рейтинге.