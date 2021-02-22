Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан сенсационно проиграл финал открытого чемпионата Уэльса андердогу Джордану Брауну. Матч завершился со счетом 9:8.
Несеяный североирландец Браун повел после половины сыгранных партий со счетом 5:3 у второго номера турнира. В решающем фрейме аутсайдер переиграл фаворита и стал самым низкорейтинговым игроком, взявшим титул, более чем за 25 лет.
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«Это кажется невероятным, и я не сразу все осознаю. Я всегда в себя верил, но никогда не думал, что такое произойдет. Но я знал, что моя игра хороша, поэтому всякий раз, когда ты играешь, забиваешь и рискуешь, не имеет значения, кто твой соперник», – цитирует 33-летнего Брауна Sky Sports.
- Будущий победитель начал турнир 81-м номером рейтинга.
- По ходу турнира Браун прошел Марка Селби и Стивена Магуайра.
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