Несеяный североирландец Браун повел после половины сыгранных партий со счетом 5:3 у второго номера турнира. В решающем фрейме аутсайдер переиграл фаворита и стал самым низкорейтинговым игроком, взявшим титул, более чем за 25 лет.

«Это кажется невероятным, и я не сразу все осознаю. Я всегда в себя верил, но никогда не думал, что такое произойдет. Но я знал, что моя игра хороша, поэтому всякий раз, когда ты играешь, забиваешь и рискуешь, не имеет значения, кто твой соперник», – цитирует 33-летнего Брауна Sky Sports.