Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан сенсационно проиграл финал открытого чемпионата Уэльса андердогу Джордану Брауну. Матч завершился со счетом 9:8.

Несеяный североирландец Браун повел после половины сыгранных партий со счетом 5:3 у второго номера турнира. В решающем фрейме аутсайдер переиграл фаворита и стал самым низкорейтинговым игроком, взявшим титул, более чем за 25 лет.

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«Это кажется невероятным, и я не сразу все осознаю. Я всегда в себя верил, но никогда не думал, что такое произойдет. Но я знал, что моя игра хороша, поэтому всякий раз, когда ты играешь, забиваешь и рискуешь, не имеет значения, кто твой соперник», – цитирует 33-летнего Брауна Sky Sports.

  • Будущий победитель начал турнир 81-м номером рейтинга.
  • По ходу турнира Браун прошел Марка Селби и Стивена Магуайра.

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