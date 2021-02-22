После разгрома Стивена Магуайра (6:1) в полуфинале Welsh Open преображение Джордана Брауна уже превратилось в самую большую историю сезона. Еще раньше 33-летний аутсайдер разобрался с самим Марком Селби в решающем фрейме на последнем черном (5:4) и восхитил хладнокровием всех, кто еще недавно не воспринимал его всерьез. Для большинства фанатов и экспертов до прошлой недели он оставался всего лишь партнером по тренировкам для более талантливого и звездного соотечественника Марка Аллена. Браун ничем не выделялся на фоне десятков снукеристов за 30, которые цепляются за место в туре и не надеются на большее.

Высший брейк за карьеру – 140, в статусе профессионала в общей сложности выступает в четвертый год. В сезоне-2009/10 Джордан вылетел из тура и вернулся через квалификационный турнир для любителей Q School только в 2018-м. Лучшим достижением в карьере Брауна месяц назад стал четвертьфинал German Masters – еще в прошлом сезоне он ни разу не забирался дальше второго раунда. Несмотря на красивую историю, никто не рассчитывал на равное противостояние Феррари из Антрима (прозвище дали за огненный цвет волос) с великим Ронни О’Салливаном в финале Welsh Open.

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Джордан Браун (World Snooker – wst.tv) Фото: From Official Website

Сенсация казалась невероятной, даже когда Браун повел со счетом 4:1. Ракета медленно входит в матчи, поэтому в отставании в три фрейма на старте не было ничего удивительного. К тому же более слабые игроки часто выдают яркий дебюта, но затем пугаются собственной идеальной игры и близости триумфа. Именно на этом фоне постепенно проявилась уникальность Джордана. Он лидировал 5:3 по итогам первой сессии, но на старте второй уступил три фрейма подряд – в этот момент даже самые преданные болельщики наверняка считали, что североирландец развалится, а фаворит увеличит отрыв и без труда доведет до победы.

Однако рыжий андердог не дрогнул – выцарапал две следующих партии, невозмутимо сделал под сумасшедшим давлением брейк в 56 очков после ошибки Ронни и остановился в одном фрейме от рейтингового титула. О’Салливан отставал, но ответил потрясающей серией в 119 очков со сложнейшим ударом по синему и перевел разборку в десайдер. В этот момент ситуация снова выглядела критической для Брауна: его соперник десятки раз за карьеру выигрывал важные матчи в решающих фреймах и чувствовал себя в такой обстановке намного комфортнее.

В полуфинале победного ЧМ-2020 Ракета показал удивительную концентрацию и в фирменном стиле вытащил матч против Селби, в нужный момент включив волшебство. Браун на том же турнире пробился через три раунда квалификации, но в первом раунде уступил Марку 6:10. Из-за такой разницы в классе до последнего не покидало ощущение, что сказка на Welsh Open уже закончилась и вот-вот уступит место в реальности: Ронни дожмет, Джордана поблагодарят за потрясающее выступление, он получит лучший чек за карьеру, подскочит в рейтинге и будет счастлив.

Но Браун выдал еще один победный брейк – на этот раз О’Салливан ошибся на сложном синем после флюка, а его соперник воспользовался открытой позицией так спокойно, будто тренировался в зале с приятелем, а не отбирал очередной трофей у шестикратного чемпиона мира. Победы в десайдерах требуют особого менталитета, а в финалах – тем более. Именно этого качества не хватает талантливым Дэвиду Гилберту и Джеку Лисовски, которые уже не раз оступались в шаге от титула. Даже после побед над Селби и Магуайром было невозможно предположить, что Феррари из Антрима обладает настолько железным характером.

На самом деле Браун раскрыл секрет успеха еще в интервью перед решающим матчем. Оказалось, его мотивировала не только близость трофея, но и интервью, которое Ронни дал по ходу победного ЧМ в прошлом году. Тогда легенда жестко прошелся по игрокам из подвала рейтинга: «Люди вроде меня, Джона Хиггинса и Марка Уильямса смотрят на следующее поколение и понимают, что они на самом деле не очень хороши. Большинство настолько плохи, что из них получаются средние любители – они не способны хорошо выступать даже на таком уровне. Глядя на них, я понимаю: мне нужно потерять руку и ногу, чтобы выпасть из топ-50».

Слова кумира задели Брауна. «Ронни – без сомнения величайший снукерист, – признал Джордан. – Это проявляется в том, как он играет и как забивает, во всем. Единственный его недостаток – комментарии за пределами стола. Мне не понравилось, как он разнес игроков с нижних мест рейтинга. Возможно, это дополнительно меня завело. Мне кажется, что он не прав. Он не понимает, что многие снукеристы мечтают быть как он. Он задает планку. Эта игра не так проста, как он заставляет ее выглядеть. Меня очень разозлила его реплика насчет топ-50, она застряла у меня в голове». Месть за обиду удалась: Браун играл против Ронни с уважением, но не боялся и ни в чем ему не уступал.

Ронни О'Салливан (World Snooker – wst.tv) Фото: From Official Website

После победы над Магуайром Браун рассказал, какой путь ему пришлось пройти, чтобы чего-то добиться. Еще несколько лет назад он занимался спортом в свободное время и работал на заправке – вставал в полпятого утра и подумывал бросить снукер. На следующий день после этого эмоционального интервью опустошенный североирландец еле сдерживал слезы радости от того, что все-таки сделал выбор в пользу спорта. До него рейтинговые турниры выигрывали всего трое соотечественников: великие Алекс Хиггинс и Деннис Тэйлор и Марк Аллен, который давно держится в первой десятке. Джордан – победитель с самым низким рейтингом за последние 28 лет (в 1993-м занимавший 93 место Дэйв Харольд выиграл Asian Open).

Теперь Браун поднялся с 81-й строчки на 45-ю, заработал 70 тысяч фунтов и обеспечил себе участие в престижном Players Championship, куда попадают 16 лучших игроков сезона. Его история – лучшее напоминание, что снукер – не только окруженные вниманием медиа и любовью болельщиков звезды, но и остающиеся в тени середняки. Им приходится преодолевать себя, жизненные трудности и равнодушие, а недостаток таланта компенсировать страстью, отдачей и целеустремленностью.

Спортивные сенсации вдохновляют нас стремиться к большему, а титул бывшего заправщика – идеальный источник мотивации и сюжет в духе голливудский спортивных драм: обычный парень долго не решался заняться снукером всерьез, но все же рискнул, много лет ничем не выделялся, но в решающий момент усилия все-таки оправдались. Когда будущее кажется туманным, а кумир дает унизительные интервью, остается только верить в себя – тогда можно, как в кино, исполнить мечту и обыграть самого сложного соперника.

Иногда спорт – это не тактика, деньги, расчет и рациональный анализ, а магия в чистом виде. Даже О’Салливан не сдержал улыбки, когда счастливый Браун дожидался награждения. В этот момент Ракета уже не думал свысока о сопернике, который устроил ему битву на равных, хотя до этого ни разу не забирался в рейтинге выше восьмого десятка.

«Чем бы вы ни занимались и как бы трудно вам ни было, если вы чувствуете, что способны чего-то добиться, то не сдавайтесь, – обратился к зрителям Джордан. – Я показал, что все возможно, если верить достаточно сильно». Даже если Браун никогда больше не повторит валлийский триумф и не разовьет успех, это не перечеркнет масштаб его достижения. Он уже добился главного: напомнил, что и в спорте, и в жизни иногда находится место для чуда.

(Все фото: официальный сайт World Snooker)

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