Чемпионат мира по снукеру перенесен на лето из-за коронавируса

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде (Англия) отложен из-за пандемии коронавируса.

Турнир был запланирован на сроки с 18 апреля по 4 мая, но организаторы решили не проводить мероприятие. Официальное объявление было опубликовано на сайте World Snooker Tour. Планируется, что турнир состоится в июле или августе.

«Это трудные времена для всех, но мы должны через них пройти. Болельщики со всего мира и 144 снукериста хотят знать, когда состоится чемпионат мира. Могу заверить всех, что мы делаем все возможное в сотрудничестве с вещателями, организаторами турниров и другими партнерами, чтобы как можно скорее огласить новые даты», – заявил глава WST Барри Хирн.

Ранее в Уэльсе перенесли снукерный турнир Tour Championship.

Действующий чемпион мира – британец Джадд Трамп.

Трамп взял Gibraltar Open и стал первым снукеристом, выигравшим 6 рейтинговых турниров за сезон

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме