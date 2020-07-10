Россиянин Каковский сыграет в квалификации ЧМ по снукеру. Первый соперник – легенда Джимми Уайт

Вот это матч нас ждет.

Украинец Юлиан Бойко и представитель России Иван Каковский примут участие в квалификации чемпионата мира по снукеру, которая пройдет в Шеффилде с 21 по 28 июля.

Как сообщает World Snooker Tour, в отборочных матчах сыграют 128 человек. Квалификация пройдет в четыре этапа: вплоть до финального раунда встречи будут проходить в формате до шести побед, а решающий этап – до 10 побед.

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На старте квалификации Каковский сразится с легендарным Джимми Уайтом, а Бойко встретится с представителем Малайзии Чуань Леон Тором. В случае успеха следующим соперником Каковского станет Майкл Георгиу, который представляет Кипр, а в третьем раунде квалификации его потенциально ждет англичанин Роберт Милкинс.

Если Бойко справится с соперником из Малайзии, то сыграет с Яном Бёрнсом, а потом может встретиться с Майклом Холтом.

Бойко и Каковский впервые получили возможность попасть на ЧМ. Бойко с сезона-2020/21 на протяжении двух лет будет участвовать в мэйн-туре.

16 победителей квалификации присоединятся к игрокам из топ-16 в основной сетке чемпионата мира.

Действующим чемпионом мира является Джадд Трамп. Главный турнир сезона пройдет с 31 июля по 16 августа в Шеффилде.

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