Чемпионат мира по снукеру пройдет со зрителями

Снукер
Фото: Getty Images
Правительство Великобритании постепенно возвращает фанатов на спортивные ивенты.
Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде пройдет со зрителями.
Пока не сообщается, сколько людей допустят в театр Крусибл, где традиционно пройдет ивент, но число совершенно точно будет меньше вместимости площадки в тысячу человек, сообщает Metro. Турнир пройдет с 31 июля по 16 августа.
Россиянин Каковский сыграет в квалификации ЧМ по снукеру. Первый соперник – легенда Джимми Уайт
«В течение многих месяцев миллионы из нас чувствовали пустоту от того, что не могут пойти на матч, чтобы поддержать любимую команду или посетить первоклассное спортивное событие. Поэтому я рад, что теперь мы можем двигаться вперед и помочь аренам безопасно открыть свои двери для фанатов», – цитирует источник министра спорта Найджела Хаддлстоуна.
- Действующий чемпион мира – британец Джадд Трамп.
- Изначально турнир был запланирован с 18 апреля по 4 мая, но вмешалась пандемия.
«Хочу стать лидером эпохи, как О'Салливан». 14-летний украинец – первый профи в снукере из СНГ
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте