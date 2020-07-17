Чемпионат мира по снукеру пройдет со зрителями

Правительство Великобритании постепенно возвращает фанатов на спортивные ивенты.

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде пройдет со зрителями.

Пока не сообщается, сколько людей допустят в театр Крусибл, где традиционно пройдет ивент, но число совершенно точно будет меньше вместимости площадки в тысячу человек, сообщает Metro. Турнир пройдет с 31 июля по 16 августа.

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«В течение многих месяцев миллионы из нас чувствовали пустоту от того, что не могут пойти на матч, чтобы поддержать любимую команду или посетить первоклассное спортивное событие. Поэтому я рад, что теперь мы можем двигаться вперед и помочь аренам безопасно открыть свои двери для фанатов», – цитирует источник министра спорта Найджела Хаддлстоуна.

Действующий чемпион мира – британец Джадд Трамп.

Изначально турнир был запланирован с 18 апреля по 4 мая, но вмешалась пандемия.

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