Трамп сам создал страшного конкурента. Все из-за надменности и неосторожных интервью

Первый номер рейтинга явно с трудом терпит Стивена Магуайра.

Четвертьфинал ЧМ-2019 точно отразил разницу в классе между Джаддом Трампом и Стивеном Магуайром. Туз выиграл 13:6, полностью доминировал и даже издевался над соперником, как профессионал над любителем. В матче против хладнокровного и хищного англичанина Мэверик страдал от проблемы, которая преследовала его большую часть карьеры: никак не мог успокоиться, терял концентрацию, шел на бессмысленные агрессивные атаки. Раньше Джадд, как и Стивен, срывался под давлением и слабо действовал в отыгрышах, но закалился психологически и разнообразил тактику в отличие от соперника. От этого разгром получился для шотландца еще обиднее.

Неудивительно, что в послематчевом интервью униженный Магуайр на эмоциях назвал Трампа везунчиком, а собственное выступление – «дерьмовым». В ответ будущий чемпион мира выдал саркастичную тираду: «Конечно, я выиграл только благодаря везению. Всегда приятно побеждать кого-то с таким преимуществом, играть без давления и наслаждаться процессом с огромным отрывом. Некоторые хвалят соперника после матча, а кому-то комфортнее оправдаться – возможно, это его способ справиться с поражением».

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В 2004-м Стивен дважды разнес Ронни О’Салливана и уверенно выиграл UK Championship. Ракета предположил, что талантливый юнец может доминировать в снукере ближайшие 10 лет, но что-то пошло не так. Мэверику мешали плохой характер, нелюбовь к тренировочной рутине и страсть к выпивке – в лучших матчах он играл гениально, но уже на следующий день мог провалиться против цепкого аутсайдера. Осенью 2019-го казалось, что 38-летний Магуайр свыкся с имиджем обаятельного неудачника, который вряд ли реализует потенциал и не поднимется выше десятого места. Но Стивен вдруг преобразился – возможно, его мотивировала именно тирада Трампа. На фоне провалов прошлых лет неожиданный прогресс выглядел чудом.

В сентябре Стивен обыграл старого приятеля Джона Хиггинса в финале ЧМ по шести красным, но в ноябре сломал лодыжку, выходя из душа, после чего несколько недель играл в неудобной спецобуви и снова влетел Трампу на Чемпионе чемпионов (0:4). Удивительно, но даже этот результат не повлиял на уверенность Магуайра: уже в следующем месяце он потрясающе сыграл на чемпионате Великобритании и впервые с 2007-го вышел в финал турнира Тройной короны. В 1/2 Мэверик провел один из лучших матчей в карьере – Марк Аллен получил 0:6 и набрал 38 очков за шесть фреймов, а шотландец сделал две сотни и три серии за 50 очков.

В финале Стивен уступил также пережившему ренессанс Дину, зато заработал 80 тысяч фунтов и столько же рейтинговых очков. С тех пор Мэверик смотрится так, будто вернулся в 2004-й: не срывается в безобидных ситуациях, думает над выходами из снукеров и внимательно целится даже на очевидных шарах. Кульминацией триумфального сезона могла стать победа над принципиальным соперником в полуфинале Players Championship в феврале, но встреча с Трампом обернулась новым разочарованием: Стив отыгрался со счета 0:3 и повел 5:3, после чего Джадд включил режим монстра и взял три фрейма подряд. Матч стал для Магуайра последним до лета – из соображений безопасности он пропустил ивент в Гибралтаре.

Несмотря на трехмесячную паузу, после рестарта восхождение шотландца продолжилось. Он наконец направил постоянно кипящую внутри злость в правильное русло, а вместе с концентрацией пришел и фарт: из-за пандемийных ограничений Дин не приехал из Китая на турнир восьми лучших игроков сезона Tour Championship, и Магуайр занял его место. Лидеры последних лет Нил Робертсон и Трамп растеряли форму, но Стивена мотивировали прежние провалы: он расправился с австралийцем со счетом 9:5 в четвертьфинале, сделав аж шесть сотен, и обеспечил себе очередную встречу с Джаддом.

Стивен Магуайр Фото: Getty Images

Перед матчем Трамп высказался с чувством превосходства: «В снукере важны психология, талант и трудолюбие, и я чувствую, что Стивену недостает двух из трех критериев. Он слаб психологически и недостаточно работает. Другие игроки упорно трудятся и добиваются успеха: вероятно, Марк Селби – не самый талантливый игрок, но он старается изо всех сил. Магуайр выглядит так, будто хочет победить не так сильно, как другие, в том числе и я. Возможно, в этом причина его неудач». Остается догадываться, как монолог высокомерного лидера рейтинга настроил Мэверика. Раньше такие игры разума наверняка лишили бы его концентрации и породили сомнения, но теперь он вышел к столу с намерением уничтожить Трампа.

Матч показал, насколько изменился расклад сил за последний год: Туз по-прежнему считался явным фаворитом, однако Магуайр не дрогнул и противостоял ему на равных. Чем дольше держался Стив, тем сильнее нервничал Трамп. В вечерней сессии шотландец выиграл четыре фрейма подряд и завершил матч со счетом 9:6. После поражения стало очевидно, что обновленный Магуайр раздражает Трампа спокойствием и уверенностью – на прошлом ЧМ он смеялся над Стивеном из-за поиска оправданий, а теперь сам слабую игру на внешние обстоятельства. «В хороших условиях я играю хорошо. Жаль, что условия были настолько ужасными. Сегодня слишком жарко, чтобы играть в снукер», – пожаловался он.

Температура в зале и на улице помешала главной звезде снукера, зато Магуайра хватило еще на одну затяжную битву: в финале он выдержал марафон против Аллена, а в победном фрейме и вовсе полчаса сражался с североирландцем за решающий розовый. Победа со счетом 10:6 принесла Стивену первый рейтинговый титул за семь лет, девятое место в рейтинге и долгожданное чувство удовлетворения от борьбы с внутренними демонами. Стычки с Трампом разбудили грузного андердога так же, как самого англичанина на протяжении последних лет мотивировало противостояние с Кайреном Уилсоном: именно после нескольких обидных поражений от Воина Джадд набрал лучшую форму в карьере.

Магуайр заслужил благодарность уже за то, что Туз больше не выглядит непобедимым. Шотландцу удалось то, что не получилось у Селби и О’Салливана: вывел Трампа из себя и лишил статуса неприкасаемого. В такой ситуации вряд ли кто-то удивится, если Трамп станет новой жертвой проклятия Крусибла и не защитит титул. «Это худшее выступление Джадда за очень долгое время, – сказал Стивен Хендри после полуфинала TourChampionship. – Не знаю, в чем проблема: может у него не получилось собраться из-за отсутствия зрителей и непривычной атмосферы. Он был непохож на себя, наносил странные удары, казался невнимательным. Это странно, потому что в этом сезоне он всегда находил способ победить, даже когда действовал не лучшим образом».

Жеребьевка ЧМ лишь добавила интриги: Трамп и Магуайр оказались в одной части сетки. Это значит, что они снова могут встретиться в четвертьфинале (только если на пути не встанут Янь Бинтао и Кайрен), и для каждого матч получится принципиальным: Джадд считает последнее поражение от Стивена недоразумением и принижает потенциального соперника, а Мэверик захочет снова наказать самоуверенного фаворита за недооценку. Их противостояние – не схватка безупречных роботов без слабых мест, а решающая битва соперников, которым пришлось долго бороться с недостатками ради успеха.

Трамп из вундеркинда-переростка превратился в рекордсмена и чемпиона мира, Магуайр за сезон проделал путь от талантливого неудачника до внимательного бойца и не обращает внимание на давление. Слабости и эмоции делают их дуэль человечной, а ошибки и провалы лишь усиливают ценность побед. После тяжелого года, полного триумфов и разочарований, значение главного турнира сезона для этих двоих выросло до предела.

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