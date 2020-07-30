49-летний снукерист снялся с ЧМ и расколол тур. О'Салливан поддержал ветерана, Трамп назвал эгоистом

Главный снукерный турнир начался со скандала.

В середине июля правительство Великобритании согласилось допустить на чемпионат мира по снукеру ограниченное количество болельщиков в рамках программы по снятию введенных из-за пандемии ограничений. В театр Крусибл в Шеффилде пообещали пустить пару сотен человек при общей вместимости арены в тысячу зрителей, но некоторые снукеристы возмутились рискованным решением.

Резче всех высказался пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан: «Мне не нравится, что они снова хотят запустить толпы. Это может повлиять на мое желание участвовать. Не думаю, что на закрытые арены можно пускать фанатов как минимум до следующего года. Даже разговоры об этом кажутся мне безумием. Иногда важно поступать определенным образом, чтобы минимизировать риск и защитить людей».

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Несмотря на угрозу, Ракета не снялся с ЧМ, но скандал разгорелся с новой силой накануне основной части турнира. Прошедший квалификацию 49-летний Энтони Хэмилтон объявил, что не выступит в Крусибле из-за опасений за здоровье – у Шерифа Поттингхэма астма, и он не хочет рисковать даже ради главного турнира. «Что, если один человек заболеет и умрет после посещения Крусибла? – англичанин. – Это будет бессмысленно, он погибнет ради развлечения».

Энтони Хэмилтон Фото: Getty Images

Поступок Хэмилтона вызвал противоречивую реакцию. О’Салливан встал на сторону соотечественника и заявил, что к игрокам относятся как к подопытным крысам: «С чего-то нужно начинать, так почему бы не начать со снукера. Ведь у Энтони Хэмилтона не такая большая страховка, как у Льюиса Хэмилтона». Другие снукеристы, наоборот, раскритиковали Шерифа. Главная претензия к ветерану заключалась в том, что он мог сняться заранее, а не выступать в квалификации. Получилось, что Хэмилтон лишил шансов на выступление в Крусибле уступивших ему Сэма Крейги и Скотта Дональдсона, после чего сам отказался от участия.

Некоторые фанаты предложили отдать место Хэмилтона его сопернику по решающему раунду квалификации шотландцу Дональдсону, но этот вариант оказался нереальным из-за уже состоявшегося распределения призовых выплат и рейтинговых очков. Единственным приятным бонусом для подпортившего репутацию Энтони стали 20 тысяч фунтов, которые он получил за выход в первый раунд. Драматизм ситуации подчеркнуло значение успешной квалификации для самого игрока: Хэмилтон не выступал на ЧМ с 2008-го и, возможно, упустил последний шанс на возвращение в Крусибл, испортив отношения с руководством спорта.

«Факт в том, что спорт должен возвращаться к нормальной жизни, – объяснил босс World Snooker Tour Барри Хирн. – ЧМ по снукеру смотрят 500 миллионов человек, и моя задача – сделать его как можно более привлекательным и прибыльным. Люди вроде О’Салливана и Хэмилтона наносят урон словами и решениями. Энтони снялся с турнира из-за опасений за здоровье – я могу это понять, но я не понимаю, почему не сделать этого перед квалификацией. Он выступил и помешал кому-то заработать на жизнь только для того, чтобы потом назвать нашу организацию ЧМ смехотворной. Его астма началась не вчера, и он был знаком с ситуацией. Мы должны действовать позитивно и смотреть вперед, иначе спорт умрет».

Хирн подчеркнул, что меры безопасности на турнире разрабатывались в соответствии с указаниями правительства: каждый желающий получит маску, а места на трибунах распределены так, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В поддержку WST высказались первый и второй номера мирового рейтинга Джадд Трамп и Нил Робертсон. «О зрителях стало известно достаточно давно, – напомнил Туз. – Ему стоило сняться до начала квалификации. Я был бы очень раздражен на месте Скотта. Хэмилтон играл без давления, в то время как остальные выкладывались по полной, чтобы попасть в Крусибл. Иногда людям стоит мыслить немного масштабнее и не быть такими эгоистами».

Единственным победителем неприятной ситуации с Хэмилтоном можно было бы считать его соперника по первому раунду Кайрена Уилсона, который теперь автоматически пройдет в следующую стадию, но даже с ним не все так однозначно: снукеристы предпочитают двигаться по турнирам постепенно, набирая ритм и прибавляя с каждым матчем. В отличие от участников квалификации и других топов, которые отыграют первый раунд, Уилсон столкнется со Стивеном Магуайром и Мартином Гулдом после полутора месяцев без практики.

Решение Хэмилтона казалось локальной сенсацией, но раскололо тур и произвело эффект домино: игроки разделились на сторонников и противников Хирна, а слабая форма Кайрена может повлиять на целую часть сетки: победитель его матча против Магуайра или Гулда скорее всего столкнется в четвертьфинале с Трампом. Энтони поступил правильно, поставив здоровье превыше всего, но выбрал для этого неудачный способ: из-за него разговоры о коронавирусе, призовых и эгоизме затмили то, ради чего WST проделал огромную работу по организации ЧМ – сам снукер.

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