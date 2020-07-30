Джадд Трамп
Фото: Getty Images
Действом можно будет насладиться в двойном объеме.
Когда и где пройдет турнир?
44-й розыгрыш чемпионата мира пройдет за 17 дней – начнется в пятницу 31 июля и закончится в воскресенье 16 августа. Турнир традиционно с 1977 года проходит в театре Крусибл в Шеффилде, Англия.
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Изначально ивент должен был пройти с 18 апреля по 4 мая, но вмешался коронавирус.
Как смотреть, кто комментирует?
Впервые за несколько лет зрители смогут выбирать из двух столов – в показе турнира будут задействованы Eurosport 1 и Eurosport 2. Eurosport Gold будет дублировать трансляции Eurosport 2, а Eurosport 4K – Eurosport 1.
Комментировать будут Владимир Синицын, Артем Баранов, Артем Романов, Марк Королев и Сергей Дерябкин.
Расписание
Показ события стартует 31 июля с 12:00 по Москве. Время начала сессий на протяжении турнира – 12:00, 15:00, 16:30, 21:00. Действующий чемпион Джадд Трамп в день открытия сыграет с Томом Фордом – первая сессия стартует в 12:00, вторая – в 21:00.
Формат турнира
- Первый раунд: 19 фреймов
- Второй раунд: 25 фреймов
- Четвертьфиналы: 25 фреймов
- Полуфиналы: 33 фрейма
- Финал: 35 фреймов
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