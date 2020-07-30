Действом можно будет насладиться в двойном объеме.

Когда и где пройдет турнир?

44-й розыгрыш чемпионата мира пройдет за 17 дней – начнется в пятницу 31 июля и закончится в воскресенье 16 августа. Турнир традиционно с 1977 года проходит в театре Крусибл в Шеффилде, Англия.

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Изначально ивент должен был пройти с 18 апреля по 4 мая, но вмешался коронавирус.

Как смотреть, кто комментирует?

Впервые за несколько лет зрители смогут выбирать из двух столов – в показе турнира будут задействованы Eurosport 1 и Eurosport 2. Eurosport Gold будет дублировать трансляции Eurosport 2, а Eurosport 4K – Eurosport 1.

Комментировать будут Владимир Синицын, Артем Баранов, Артем Романов, Марк Королев и Сергей Дерябкин.

Расписание

Показ события стартует 31 июля с 12:00 по Москве. Время начала сессий на протяжении турнира – 12:00, 15:00, 16:30, 21:00. Действующий чемпион Джадд Трамп в день открытия сыграет с Томом Фордом – первая сессия стартует в 12:00, вторая – в 21:00.

Формат турнира

Первый раунд: 19 фреймов

Второй раунд: 25 фреймов

Четвертьфиналы: 25 фреймов

Полуфиналы: 33 фрейма

Финал: 35 фреймов

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Чемпионат мира Трамп сам создал страшного конкурента. Все из-за надменности и неосторожных интервью 23/07/2020 В 08:00

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