Трампа настигнет проклятие, О’Салливан не пройдет дальше 1/4. Рисковые прогнозы на ЧМ по снукеру

Пандемия сделала главный снукерный турнир максимально непредсказуемым.

Уже весной снукер казался идеальным спортом для возвращения к нормальной жизни после коронавируса: соперники не должны контактировать и сближаться ближе, чем на пару метров, зрителей меньше, чем на футболе или на теннисе, даже судья носит перчатки. Прогнозы оправдались: World Snooker Tour сначала организовал Championship League в экспериментальном формате, потом провел заключительный турнир серии Coral в городке Милтон Кинс – оба ивента прошли без накладок, ни один игрок до сих пор не заболел, а единственным недостатком стала странная атмосфера (снукеру болельщики нужны не меньше, чем любому другому спорту).

Неудивительно, что чемпионат мира по снукеру окажется важным этапом на пути к отмене ограничительных мер в Великобритании. Единственным негативным моментом стало беспрецедентное решение Энтони Хэмилтона сняться с ЧМ из-за опасений за здоровье, но пока нет никаких оснований подозревать, что World Snooker Tour подверг игроков опасности. Правительство сделало Крусибл одной из первых арен, на которые допустят зрителей, и как бы ни возмущался Ронни О’Салливан, есть ощущение, что меры предосторожности сработают и на этот раз. Если отвлечься от организационных особенностей, главной тенденцией квалификации стали постоянные сенсации, и на самом турнире ситуация вряд ли изменится. Вот несколько вероятных раскладов в пользу того, что нас ждет самый непредсказуемый ЧМ в современной истории.

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Напоминание о социальной дистанции перед Крусиблом Фото: Getty Images

Трамп не победит проклятие Крусибла

Проклятие Крусибла – неумолимая статистика, согласно которой ни один чемпион мира не защитил дебютный титул в Шеффилде на следующий сезон. Стив Дэвис, Стивен Хендри, Джон Хиггинс, Марк Уильямс, О’Салливан, Шон Мёрфи, Марк Селби и другие звезды неизменно вылетали с ЧМ через год после победы. Эксперты и болельщики были уверены в том, что сезон-2019/20 станет судьбоносным и положит конец проклятию, но их прогнозы скорректировала пандемия.

На протяжении сезона лидер мирового рейтинга и действующий чемпион Джадд Трамп развил тенденцию, которая наметилась еще в прошлом сезоне: доминировал с красивой агрессивной игрой, брал титул за титулом и уничтожал соперников. Из патлатого тинейджера Туз превратился в хладнокровного тактика с универсальным стилем: сохранил умение срезать шары из невероятных позиций, но прокачал отыгрыши и достиг идеального баланса. До приостановки сезона Джадд заслуженно считался абсолютным фаворитом на ЧМ. Он выиграл шесть турниров и приблизился к рекорду Нила Робертсона по сотням (сейчас у Трампа 98 трехзначных брейков против 103 австралийца в сезоне-2013/14).

Англичанин выглядел неуязвимым, но после паузы ситуация изменилась: видимо, тренировки не заменили Джадду азарт и напряжение реальных матчей. На летних турнирах он часто ошибался, сделал всего одну сотню, проиграл Райану Дэю и Стивену Магуайру. После поражения от шотландца в полуфинале Tour ChampionshipТрамп не выдержал: раскритиковал условия и оправдался жарой. Оказалось, что даже психологически Джадд не так силен, как зимой. Если бы ЧМ состоялся вовремя, Трамп действительно разбил бы проклятие Крусибла, но теперь его шансы под вопросом.

Даже если Туз пройдет Тома Форда в первом раунде, а во втором разнесет Яня Бинтао или Эллиота Слессора, в четвертьфинале его наверняка встретит кто-то из принципиальных соперников: Магуайр или Кайрен Уилсон. Пока рассеянный Трамп не готов ментально противостоять дерзости одного и тягучему стилю второго, у него мало шансов отстоять титул.

Джадд Трамп Фото: Getty Images

О’Салливан снова вылетит на ранней стадии

Фанаты Ракеты считают, что их кумир проигрывает, лишь когда сам не хочет победить. В этом есть доля правды: настроение Ронни меняется по щелчку. Если соперник его бесит, а турнир не вдохновляет, снукерный бунтарь способен проиграть даже любителю из подвала рейтинга. О’Салливан – не бог, а 44-летний ветеран с трудным характером, и глупо отрицать, что иногда у него не получается показать максимум. Он часто распыляется на внешние факторы: спорит с судьями, ругается на зрителей, предъявляет претензии фотографам и операторам, но обычно таланта и гениальности Ронни хватает для побед даже в таких ситуациях.

Единственное исключение – турниры с длинными матчами, в которых приходится сохранять концентрацию на протяжении нескольких сессий. В последние годы Ракета осторожно подходит к составлению личного календаря: снимается с некоторых ивентов, чтобы подготовиться к другим, занимается бегом и кулинарией, не зацикливается на снукере. Проблема в том, что на ЧМ подобный подход не работает – в Шеффилде, наоборот, приходится отвлечься от постороннего и две недели думать только о происходящем у стола. Статистика показывает, какие трудности вызывает у О’Салливана формат до 10 или 13 побед на постоянной основе: в 2016-м вылетел во втором раунде от Барри Хоукинса, в 2017-м проиграл в четвертьфинале Дину Джуньху, в 2018-м уступил злейшему врагу Али Картеру, а в 2019-м и вовсе не прошел дебютанта Джеймса Кэхилла в первом раунде.

Положение Ронни усугубляется тем, что он начнет турнир с матча против тайца Тепчайи Ун-Ну – самого быстрого игрока тура и одного из самых непредсказуемых андердогов. В прошлом сезоне он чуть не выбил в первом раунде Трампа – матч против Ун-Ну Джадд решил только в десайдере. За молниеносную игру и талант в построении серий Тепчайю даже прозвали Тайской Ракетой – не исключено, что Ронни не сможет поддерживать темп соперника на протяжении всего матча. В таком случае ЧМ снова закончится для него на ранней стадии, но даже если этого не случится, усталость от битвы с Ун-Ну скажется в дальнейшем и О’Салливан вряд ли дотянет до финала.

Другие вероятные сенсации: вылет Хиггинса и Уильямса, успех Дина и Магуайра

Квалификация задала тон всему ЧМ: фавориты отбора Али Картер, Гэри Уилсон и Грэм Дотт не выступят в Крусибле, зато в финальную часть пробились 87-й номер рейтинга швейцарец Александр Урсенбахер, 74-й Джордан Браун, 83-й Эшли Карти и 90-й Джейми Кларк. Жеребьевка усилила интригу – вот лишь несколько примеров.

Постаревший Хиггинс провалил последние пару лет (в 2018-м он даже рассуждал о завершении карьеры), но включал режим сверхчеловека на ЧМ – три финала за три сезона. В этот раз он встретится в первом раунде с другим ветераном – Мэттью Стивенсом, который, наоборот, переживает подъем, а на чемпионате Великобритании выбил самого Марка Селби. За карьеру 42-летний валлиец два раз доходил до финала ЧМ, четыре раза выступал в полуфинале и еще три – в четвертьфинале. Формально победа Мэттью над Хиггинсом станет сенсацией, но на самом деле у Стивенса не меньше шансов, чем у Волшебника из Уишоу.

Еще один представитель класса-1992 Марк Уильямс потерял мотивацию после неожиданного триумфа на ЧМ-2018 и теперь воспринимает снукер скорее как оплачиваемое хобби, чем как дело всей жизни. Если валлиец вдруг не сотворит чудо еще раз, потерянные очки сместят его с третьего места в рейтинге в подвал топ-16. В первом раунде Уильямсу попался 49-летний Алан Макманус – комментатор, историк снукера и хитрый тактик, которого за знание физики стола и мастерство выхода из снукеров прозвали Углы. В 2016-м он также прошел через квалификацию, но добрался до полуфинала и выбил нескольких фаворитов. Макманус считается аутсайдером, однако его победа не станет шоком – Алан достаточно опытен и техничен, чтобы расправиться с любителем вечеринок, пива и крылышек.

Для кого-то из элитных снукеристов маленькое количество фанатов (не более 200 в тысячном зале) станет явным недостатком, а с кого-то, наоборот, снимет стресс. Дин Джуньху на протяжении карьеры постоянно страдал от слабой психологии – высокие ожидания доводили Китайского Дракона до нервного тика, и он разваливался на глазах. В 2016-м комментаторы предвкушали, что Дин станет первым азиатским чемпионом мира – напряжение будто передалось снукеристу, и он проиграл финал Марку Селби. В этом сезоне Джуньху выступал так редко, что его форму невозможно спрогнозировать: в конце он выиграл UK Championshp, но после этого снялся почти со всех турниров. Никто уже не воспринимает Дина как серьезного претендента, но если отсутствие давления и нестандартные условия раскрепостят китайца, у него появится реальный шанс.

Дин Джуньху Фото: Getty Images

То же касается Магуайра, который провел лучший сезон с 2004-го: дошел до финала чемпионата Великобритании, выиграл Tour Championshp, забрался в рейтинге на девятое место. Раньше Стивен страдал из-за тяжелого характера и бурных эмоций, но именно для таких снукеристов ЧМ-2020 – идеальный турнир: сезон перед ним получился настолько нестандартным, что даже Мэверик взял себя в руки и преобразился. В первом раунде шотландцу достался методичный Мартин Гулд, но после побед над Трампом и Марком Алленом, Стивена вряд ли выведут из равновесия громкие имена.

Конечно, не каждый матч на ЧМ станет сенсацией. В первом раунде достаточно предсказуемых пар (Селби против Брауна, Бинхэм против Карти), но даже перечисленных противостояний хватит, чтобы выкрутить интригу на максимум. Турнир в Шеффилде уже обрел культовый статус из-за времени и обстоятельств проведения – неожиданные результаты и новые имена станут идеальной кульминацией самого безумного сезона в истории.

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