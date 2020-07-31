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Трамп обвинил О'Салливана в эгоизме в ответ на критику проведения ЧМ с болельщиками

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Джадд Трамп

Фото: Imago

Автор:Eurosport
23 минут назад

У снукеристов разная позиция по важному вопросу.

Британский снукерист Джадд Трамп назвал коллегу Ронни О'Салливана эгоистом – тот раскритиковал решение организаторов чемпионата мира пустить на трибуны болельщиков.

«Сначала он сказал, что не сыграет, если будут толпы, потом передумал. Лучше бы предоставил еще кому-то возможность, если для него это значит так мало. Я думаю, это немного эгоистично», – заявил 30-летний Трамп.

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  • На турнире будет заполнено 20 процентов от вместимости арены.
  • Финальная часть ЧМ пройдет в Шеффилде с 31 июля по 16 августа.
  • О'Салливан – пятикратный чемпион мира, Трамп – действующий победитель.

49-летний снукерист снялся с ЧМ и расколол тур. О'Салливан поддержал ветерана, Трамп назвал эгоистом

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