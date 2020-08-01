Снукер
Чемпионат мира

Подкаст «СДЕЛАЙ БРЕЙК». Снукер в России, парадоксы бильярда, надо ли радоваться флюкам?

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Ронни О'Салливан

Фото: Getty Images

Автор:Радио Eurosport
через час
@EurosportRU

Главное, что вы должны знать о любимой игре Владимира Синицына.

Комментатор Eurosport Артем Баранов говорит о снукере. Как полюбить игру, за кого переживать, где самому попробовать? На все эти вопросы Артем будет отвечать в подкастах о великой игре.

Прослушать подкаст можно на платформе SoundCloud – просто кликни на ссылку и получи 30-минутный заряд из новых знаний и позитива.

Play Icon
Чемпионат мира

Трамп оформил 100-й сенчури в сезоне и стал вторым игроком в истории, кому покорилось это достижение

4 ЧАСОВ НАЗАД
  • Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
  • Горячая ссылка на подкаст в iTunes
  • Подкасты про снукер, футбол и многое другое в ВК.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Play Icon
Чемпионат мира

Едва Трамп перехватил инициативу, как Форд выстрелил 140-очковым брейком

16 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат мира

Что такое не везет? Спроси у Трампа: он на старте ЧМ-2020 мажет легкие удары

18 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
СнукерЧемпионат мира
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир