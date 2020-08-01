Подкаст «СДЕЛАЙ БРЕЙК». Снукер в России, парадоксы бильярда, надо ли радоваться флюкам?

Ронни О'Салливан
Фото: Getty Images
Главное, что вы должны знать о любимой игре Владимира Синицына.
Комментатор Eurosport Артем Баранов говорит о снукере. Как полюбить игру, за кого переживать, где самому попробовать? На все эти вопросы Артем будет отвечать в подкастах о великой игре.
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