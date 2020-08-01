Подкаст «СДЕЛАЙ БРЕЙК». Снукер в России, парадоксы бильярда, надо ли радоваться флюкам?

Главное, что вы должны знать о любимой игре Владимира Синицына.

Комментатор Eurosport Артем Баранов говорит о снукере. Как полюбить игру, за кого переживать, где самому попробовать? На все эти вопросы Артем будет отвечать в подкастах о великой игре.

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Чемпионат мира Трамп оформил 100-й сенчури в сезоне и стал вторым игроком в истории, кому покорилось это достижение 4 ЧАСОВ НАЗАД

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Чемпионат мира Едва Трамп перехватил инициативу, как Форд выстрелил 140-очковым брейком 16 ЧАСОВ НАЗАД

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