Это нужно смотреть в видеоформате, а не просто читать.

Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан дал брутальное интервью после победы над Дином Джуньху во втором раунде чемпионата мира. 44-летний британец заявил, что ему нужно потерять руку и ногу, чтобы выпасть из топ-50.

BBC задал Ронни вопрос, будет ли он выступать в туре спустя 20 лет, и снукерист ответил: «Если вы посмотрите на молодых игроков, то увидите, что они не так хороши. Большинство из них преуспеет в качестве полулюбителей, даже не любителей. Они так плохи! Смотришь на них и думаешь: «Мне нужно потерять руку и ногу, чтобы вылететь из топ-50».

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Интервью нужно посмотреть и в видеоформате – мимика О'Салливана неподражаема.

О'Салливан обыграл Джуньху со счетом 13:10.

В третьем раунде он сыграет с Марком Уильямсом.

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