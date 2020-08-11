Трамп не защитил титул и не побил рекорд по сенчури. На Джадда повлияло проклятие Крусибла

Ни один чемпион мира по снукеру не защитил первый титул.

Трехмесячная пауза из-за пандемии не испортила впечатление от мощнейшей формы Джадда Трампа: Туз первым в истории взял шесть рейтинговых турниров и вплотную приблизился к рекорду Нила Робертсона по сотням (австралиец оформил 103 сенчури в сезоне-2013/14). Лидер рейтинга серо смотрелся на двух турнирах после отмены ограничений, но болельщики и эксперты почти не сомневались: у Трампа высокие шансы стать первым в истории, кто защитит дебютный титул чемпиона мира на легендарной арене в Шеффилде.

За 40 лет странная статистика не получила рационального объяснения, зато обрела эффектное название – проклятие Крусибла. Начиная с Терри Гриффитса в 1980-м, каждый чемпион вылетал на следующем турнире, независимо от формы, настроя или соперников. От проклятия не ушла ни одна звезда: Стивен Хендри в 1991-м проиграл в четвертьфинале, Джона Хиггинса в 1/2 финала в 1999-м остановил Марк Уильямс, а самого Уильямса в следующем году выбил Джо Свэйл. Ронни О’Салливан, Шон Мёрфи, Нил Робертсон и Марк Селби не стали исключениями. Шутник из Лестера взял второй и третий титулы лишь после годичного перерыва, а после первого титула в 2015-м не прошел второй раунд.

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Прогресс Трампа второй год подряд сделал его фаворитом ЧМ, несмотря на проклятие. Главным аргументом в пользу Джадда стала психологическая устойчивость: если раньше Туз психовал против хладнокровных соперников и шел на рискованные атаки, то сейчас сам превратился в образец спокойствия. Англичанин прокачал отыгрыши, разнообразил игру и ставил снукеры так же круто, как закатывал шары техничными мощными ударами через весь стол. Глядя за тем, как он цинично разбирался с самыми элитными снукеристами, было легко забыть, что проклятие Крусибла – не просто статистика.

«Ни один из предыдущих героев не был подготовлен к защите титула лучше Трампа, – колумнист британского Eurosport Десмонд Кейн накануне ЧМ. – Он самый неоспоримый лидер снукера с 1990-х, когда Хендри расчищал полку для трофеев еще до начала турнира. Разница между великим и хорошим в снукере заключается в том, насколько часто ты взламываешь матрицу. Трамп уже многого добился, но в этом году у него будет единственный шанс добавить недостающий фрагмент пазла. Для него бессмертие находится на расстоянии вытянутой руки».

На словах Трамп также воспринимал возможность побить проклятие скорее не как неподъемный груз, а как захватывающий вызов. «Для меня самой сложной частью является первый раунд, – объяснил Джадд. – Я не хочу сразу же вылететь. Если мне удастся пройти дальше, то я не вижу причин, по которым не смогу классно выступить». По ходу первого матча против Тома Форда Трамп действительно проигрывал и разошелся только к середине второй сессии, но в одном чемпион мира ошибся – после вымученной победы над соотечественником трудности только начались.

За последние сезоны соперники привыкли, что Джадда невозможно лишить равновесия, но в матче второго раунда против китайского вундеркинда Яня Бинтао Трамп будто вернулся на два года назад, когда его критиковали за слабый характер и отсутствие чемпионского менталитета. Англичанин вдруг лишился главного оружия – дальних ударов – и неточно лупил с самых верных позиций, слабо отыгрывался, проваливал тактические противостояния. На Джадда давило не только проклятие Крусибла, но и казавшееся неизбежным обновление рекорда Робертсона. Туз сорвал несколько заходов на трехзначный брейк на последних ударах и в 23-х выигранных за два матча фреймах сделал всего три сотни. «Никто не играет идеально две недели подряд, – оправдался Трамп. – Трудные моменты всегда случаются, важно их преодолеть».

Джадд пообещал, что после двухдневного перерыва и нескольких тренировок наберет форму к четвертьфиналу, но ситуация повторилась: в первых сессиях против Кайрена Уилсона Трамп слишком часто ошибался и потерял контроль ко второму большому перерыву. Воин забирал равные фреймы, отвечал крупными сериями на зачетные брейки Трампа и удерживал чемпиона мира в кресле. Проигрывающий перед решающим отрезком 6:10 Джадд вернулся к прежней тактике: агрессивно атаковал и шел на ранние подбои, но отставание уже было слишком велико – непрошибаемый Уилсон довел дело до победы. Сделавший одну сотню Туз остался даже без утешительного приза – рекорд по брейкам остался у Робертсона.

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На самом деле вылет Трампа спровоцировала не усталость или внезапный спад, а психологическое давление из-за проклятия. Вопросы на каждой пресс-конференции, ожидания фанатов и разговоры о простой сетке расшатали нервы Джадда, которого поставили на пьедестал наследника Хендри. С каждым проигранным фреймом десятки текстов о возможном успехе Трампа обретали новое значение, а в твиттере появлялись десятки реплаев с шутками о проклятии. Каждому следующему чемпиону сложнее защитить первый титул из-за все более тяжелого груза – перед ним стоят фигуры оступившихся легенд, и Джадд не стал исключением.

Соперник по четвертьфиналу тоже сыграл роль – в 2018-м именно сравнения с методичным и спокойным Уилсоном мотивировали Трампа выйти на новый уровень. «Люди говорят, что Кайрен – новая звезда, но мы почти ровесники, а он и близко не выиграл то, что выиграл я, – огрызнулся Туз. – Мы противостоим друг другу на личном уровне. Люди ждут от снукера принципиального соперничества, и я думаю, что мы его обеспечим». С тех пор напряжение спало, однако тягучий стиль игры Воина, который обдумывает каждый удар и не разваливается после проигранных фреймов, все равно ухудшил положение Трампа.

Если бы Джадд боролся с удобным соперником, то прошел в полуфинал даже со слабой игрой, но Уилсон стал идеальным воплощением проклятия. «Кайрен добирается до него, и он старается слишком сильно, потому что очень хочет победить, – проанализировал соперничество после одного из прошлых матчей Хендри. – Питер Эбдон делал со мной то же самое – мне слишком хотелось его обыграть». Чрезмерно усердие вообще стало главной причиной вылета Трампа: желание обыграть Уилсона, побить рекорд по сотням и показать, что ему по силам то, что не удавалось никому раньше.

Тусклое окончание сезона не перечеркивает величие Трампа – он остается лучшим в мире и наверняка останется лидером в следующем сезоне. Однако защита дебютного титула в Крусибле оказалась слишком сложной даже для такого гиганта. Возможно, когда-нибудь проклятие падет, но Джадд упустил единственный шанс изменить ход истории – теперь ему придется отстаивать величие по-другому.

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Чемпионат мира Уилсон выбил Трампа с ЧМ хладнокровной сотней 2 ЧАСОВ НАЗАД

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