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О’Салливан – гений максимумов. Ронни очищал стол за 5 минут и делал брейк по просьбе судьи

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Ронни О'Салливан

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
19 минут назад | Обновлено несколько секунд назад
@dmi_panferov11

Правда, на ЧМ он молчит уже 12 лет.

Чемпионат мира-2020 особенный: турнир перенесли из-за пандемии, с него со скандалом снялся квалифицировавшийся в основную сетку участник, а еще в Крусибле впервые с 2012 года оформили максимум.

Брейк в 147 очков покорился, но не принес радости Джону Хиггинсу: шотландец вылетел уже во втором круге. Утешает лишь то, что он, скорее всего, станет обладателем 55 тысяч фунтов: организаторы еще перед стартом турнира обозначили призовые для автора максимального брейка (40 тысяч фунтов) и обладателя лучшей серии (15). Для сравнения, за выход в четвертьфинал, дорогу в который Хиггинсу закрыл Курт Мафлин, полагается всего 50 тысяч.

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Деньги за серию в 147 очков, конечно, не главный стимул ее оформления. Максимум в снукере – показатель идеальной техники и расчетливости, а максимальные брейки покорялись только 72 игрокам. Чисто технически реально выбить даже больше, но космические 155 возможны только после черного на свободном шаре. Собрать расширенный максимум удавалось Джейми Коупу в тренировочной игре, но официально первым игроком со 147+ очками в профессиональном матче стал Джейми Бернетт: в 2004-м он набрал 148 баллов в квалификации на чемпионате Великобритании.

Джейми Бернетт

Фото: Getty Images

Максимумы на ЧМ – редкость. Хиггинс, оформив серию во втором круге, стал всего 11-м игроком в истории, который достиг 147-очкового брейка. Всего у Джона 10 максимальных серий (третий результат в истории).

В гонке за максимумами выше Хиггинса только два игрока: Стивен Хендри и Ронни О’Салливан. В карьере шотландца набралось 11 максимальных брейков, еще продолжающий играть Ронни оформил 15.

ИгрокКоличество брейков
Ронни О'Cалливан15
Стивен Хендри11
Джон Хиггинс10
Дин Джуньху, Стюарт Бинэм6
Шон Мёрфи, Том Форд5
Марко Фу, Джадд Трамп, Нил Робертсон4
Марк Селби, Стивен Магуайр, Джеймс Уоттана, Джейми Коуп, Лян Вэньбо, Барри Хокинс3
13 игроков2
43 игрока1

Первый в истории брейк в 147 очков состоялся в 1955 году, но триумф Джо Дэвиса не зарегистрировали – он соорудил его в выставочном матче против Уилли Смита. Дело в том, что в зачет идут только серии, исполненные по всем правилам снукера в присутствии рефери на официальном снукерном турнире. Так что первая серия в 147 очков за один подход принадлежит Стиву Дэвису, который оформил ее против Джона Спенсера на турнире «Лада Классик»-1982. Она же стала первой, показанной по телевизору.

Спустя 15 лет после максимума Дэвиса первый удачный поход за 147 очками сделал Ронни О’Салливан. В первом круге ЧМ-1997 22-летний англичанин управился со всеми шарами всего за 5 минут 20 секунд и перевернул представление об игре. «Я потому играл так быстро, что очень нервничал, и хотел поскорее покончить с этим», – сказал Ронни после серии, в которой он в среднем тратил на удар 8,6 секунды.

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В конце 90-х за максимум в Крусибле выписывали несоизмеримо большие суммы, чем ту, что скоро получит Джон Хиггинс. О’Салливан за пятиминутную расправу над шарами заработал 167 тысяч фунтов (символичные 147 тысяч за максимум и 20 – за лучшую серию на турнире). В 2011-м 147-тысячное вознаграждение отменили, так как серийность многократно выросла. Например, в 2008-м на ЧМ оформили два максимальных брейка с разницей в день – О’Салливан расчехлил скилл против Марка Уильямса, а Али Картер прибил Питера Эбдона.

147 очков против Уильямса в 2008-м стали для Ронни девятым брейком в карьере, а десятый он выписал через пару лет в матче World Open против Марка Кинга. Юбилейный максимум делал О’Салливана мировым рекордсменом, но в той игре его могло и не случиться.

После первых восьми очков британец решился на продолжение серии только после консультации с судьей Яном Верхасом. Ронни думал о выходе на синий или на черный и спросил, есть ли на турнире премия за максимальный брейк. Судья сообщил, что дополнительной награды не предусмотрено, но британца это не остановило. В лузах скрылись все шары, кроме решающего черного, но Ронни внезапно прервал подход на отметке в 140 очков и пошел жать руку сопернику, так как фрейм был решающим. К О’Салливану подошел Верхас, сказал, что неплохо бы завершить дело, и Ронни на бис выстрелил в левую лузу еще 7 очков. Зал взорвался аплодисментами.

Последний максимальный брейк Ронни выбивал в октябре 2018-го против Аллана Тейлора на English Open. После этого по паре 147-очковых брейков сделали Джон Хиггинс, Стюарт Бинэм и даже Том Форд. На чемпионатах мира О’Салливан и вовсе молчит с 2008-го. Возможно, серии пора прерваться в решающих матчах необычнейшего ЧМ-2020.

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