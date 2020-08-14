О’Салливан – гений максимумов. Ронни очищал стол за 5 минут и делал брейк по просьбе судьи

Правда, на ЧМ он молчит уже 12 лет.

Чемпионат мира-2020 особенный: турнир перенесли из-за пандемии, с него со скандалом снялся квалифицировавшийся в основную сетку участник, а еще в Крусибле впервые с 2012 года оформили максимум.

Брейк в 147 очков покорился, но не принес радости Джону Хиггинсу: шотландец вылетел уже во втором круге. Утешает лишь то, что он, скорее всего, станет обладателем 55 тысяч фунтов: организаторы еще перед стартом турнира обозначили призовые для автора максимального брейка (40 тысяч фунтов) и обладателя лучшей серии (15). Для сравнения, за выход в четвертьфинал, дорогу в который Хиггинсу закрыл Курт Мафлин, полагается всего 50 тысяч.

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Деньги за серию в 147 очков, конечно, не главный стимул ее оформления. Максимум в снукере – показатель идеальной техники и расчетливости, а максимальные брейки покорялись только 72 игрокам. Чисто технически реально выбить даже больше, но космические 155 возможны только после черного на свободном шаре. Собрать расширенный максимум удавалось Джейми Коупу в тренировочной игре, но официально первым игроком со 147+ очками в профессиональном матче стал Джейми Бернетт: в 2004-м он набрал 148 баллов в квалификации на чемпионате Великобритании.

Джейми Бернетт Фото: Getty Images

Максимумы на ЧМ – редкость. Хиггинс, оформив серию во втором круге, стал всего 11-м игроком в истории, который достиг 147-очкового брейка. Всего у Джона 10 максимальных серий (третий результат в истории).

В гонке за максимумами выше Хиггинса только два игрока: Стивен Хендри и Ронни О’Салливан. В карьере шотландца набралось 11 максимальных брейков, еще продолжающий играть Ронни оформил 15.

Игрок Количество брейков Ронни О'Cалливан 15 Стивен Хендри 11 Джон Хиггинс 10 Дин Джуньху, Стюарт Бинэм 6 Шон Мёрфи, Том Форд 5 Марко Фу, Джадд Трамп, Нил Робертсон 4 Марк Селби, Стивен Магуайр, Джеймс Уоттана, Джейми Коуп, Лян Вэньбо, Барри Хокинс 3 13 игроков 2 43 игрока 1

Первый в истории брейк в 147 очков состоялся в 1955 году, но триумф Джо Дэвиса не зарегистрировали – он соорудил его в выставочном матче против Уилли Смита. Дело в том, что в зачет идут только серии, исполненные по всем правилам снукера в присутствии рефери на официальном снукерном турнире. Так что первая серия в 147 очков за один подход принадлежит Стиву Дэвису, который оформил ее против Джона Спенсера на турнире «Лада Классик»-1982. Она же стала первой, показанной по телевизору.

Спустя 15 лет после максимума Дэвиса первый удачный поход за 147 очками сделал Ронни О’Салливан. В первом круге ЧМ-1997 22-летний англичанин управился со всеми шарами всего за 5 минут 20 секунд и перевернул представление об игре. «Я потому играл так быстро, что очень нервничал, и хотел поскорее покончить с этим», – сказал Ронни после серии, в которой он в среднем тратил на удар 8,6 секунды.

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В конце 90-х за максимум в Крусибле выписывали несоизмеримо большие суммы, чем ту, что скоро получит Джон Хиггинс. О’Салливан за пятиминутную расправу над шарами заработал 167 тысяч фунтов (символичные 147 тысяч за максимум и 20 – за лучшую серию на турнире). В 2011-м 147-тысячное вознаграждение отменили, так как серийность многократно выросла. Например, в 2008-м на ЧМ оформили два максимальных брейка с разницей в день – О’Салливан расчехлил скилл против Марка Уильямса, а Али Картер прибил Питера Эбдона.

147 очков против Уильямса в 2008-м стали для Ронни девятым брейком в карьере, а десятый он выписал через пару лет в матче World Open против Марка Кинга. Юбилейный максимум делал О’Салливана мировым рекордсменом, но в той игре его могло и не случиться.

После первых восьми очков британец решился на продолжение серии только после консультации с судьей Яном Верхасом. Ронни думал о выходе на синий или на черный и спросил, есть ли на турнире премия за максимальный брейк. Судья сообщил, что дополнительной награды не предусмотрено, но британца это не остановило. В лузах скрылись все шары, кроме решающего черного, но Ронни внезапно прервал подход на отметке в 140 очков и пошел жать руку сопернику, так как фрейм был решающим. К О’Салливану подошел Верхас, сказал, что неплохо бы завершить дело, и Ронни на бис выстрелил в левую лузу еще 7 очков. Зал взорвался аплодисментами.

Последний максимальный брейк Ронни выбивал в октябре 2018-го против Аллана Тейлора на English Open. После этого по паре 147-очковых брейков сделали Джон Хиггинс, Стюарт Бинэм и даже Том Форд. На чемпионатах мира О’Салливан и вовсе молчит с 2008-го. Возможно, серии пора прерваться в решающих матчах необычнейшего ЧМ-2020.

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