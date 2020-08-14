Уилсон и Макгилл провели величайший полуфинал ЧМ. Их десайдер превзошел схватку О’Салливана и Селби

Кайрен и Энтони набрали 186 очков в решающем фрейме и побили рекорд Крусибла.

Неравноценность разных частей сетки на чемпионате мира по снукеру стала главной темой первого раунда среди болельщиков и экспертов. Сверху из серьезных претендентов остались лидер рейтинга Джадд Трамп и несокрушимый Джон Хиггинс, а снизу начались схватки титанов: Ронни О’Салливан разобрался с Дином Джуньху и Марком Уильямсом, который в свою очередь обыграл Стюарта Бинхэма, Марк Селби замучил тактической борьбой Нила Робертсона, а тот до этого выбил Барри Хоукинса. Полуфинал в нижней части сетки получился соответствующим – казалось, что Ракета и Селби определяют между собой победителя турнира, а решающий матч превратится в формальность.

На фоне великого противостояния многократных чемпионов мира от второго полуфинала с трудолюбивым универсалом Уилсоном и рыжим бойцом Энтони Макгиллом ожидали чего-то унылого и посредственного: игрокам недоставало ни харизмы, ни мастерства, чтобы сравниться с Ронни и Марком, а затем превзойти одного из них в финале. В четвертьфинале Кайрен реализовал проклятие Крусибла и лишил Трампа дебютного титула, а для Макгилла турнир получился военным походом, но, чтобы эти двое превзошли ожидания, требовалось нечто особенное.

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Чемпионат мира Уилсон из последних сил дотянул до победы эпичный полуфинал ЧМ после часового десайдера 2 ЧАСОВ НАЗАД

Болельщики недооценили значение матча для игроков: пока Ронни и Селби выясняли, кто получит шанс на очередной титул, Кайрен и Макгилл бились за выступление в главном матче карьеры. Для Уилсона финал стал бы логичным результатом многолетнего прогресса: он выиграл три рейтинговых турнира, закрепился на восьмом месте рейтинга и уже дошел до полуфинала ЧМ в 2018-м, но не справился с могучим Хиггинсом. Энтони стал главной сенсацией турнира за счет запредельной концентрации после провального отрезка – победитель рейтинговых турниров сначала выпал из топ-16, а потом и вовсе докатился до 39-й строчки. Квалифаеру почти нереально победить в Крусибле, поэтому триумф Макгилла в матче с Уилсоном сделал бы его одним из величайших финалистов.

Характер обоих снукеристов предопределил запредельный настрой на матч. Из-за психологического давления на ЧМ легко сломаться даже без зрителей, но Кайрен и Энтони будто специально готовились именно к такой обстановке – оба провели турнир серьезно и сосредоточенно, без срывов и паники. Макгилл чуть не устроил стычку с Джейми Кларком во втором раунде, но тот эпизод лишь мотивировал шотландца – после него он отыгрался с 2:8 и победил в матче. Раньше рыжего крепыша считали эксцентричным юмористом, но на этом турнире он предстал другим – даже вне стола Макгилл пугал злым немигающим взглядом в одну точку.

Уилсона давно хвалят за уравновешенность, менталитет и хладнокровие – его неслучайно прозвали Воином и считают наследником Питера. Эбдона. С таким бэкграундом соперников неудивительно, что первые сессии полуфинала получились зеркальными: сначала Макгилл с потрясающей игрой сделал счет 6:2, затем Кайрен вернул самообладание и превратил разгромное отставание в 8:8. С тех пор за их матчем следили не меньше, чем за тактической осадой Селби – менее звездный полуфинал завораживал стойкостью участников.

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В третьей и четвертой сессиях Уилсон и Макгилл по очереди находили в себе силы ответить на победную волну соперника: Энтони сделал идеальный сотенный брейк, проигрывая 10:13, Кайрен не сдался, уступив три фрейма подряд, даже в самый кульминационный момент. При счете 15:15 комментаторы и зрители уже не вспоминали, что вечером к столу выйдут Ронни и Селби – они боялись лишний раз громко вздохнуть или скрипнуть стулом, будто находились в зале.

Матчи фаворитов завораживают красотой, но часто оказываются предсказуемыми: красивые дальние удары, легкие серии, надежные отыгрыши. Когда нечто подобное происходит в полуфинале, которому с самого начала уделяли мало внимания, восхищает даже не уровень игры, а усилие достойных друг друга снукеристов. В битве Макгилла и Уилсона несколько раз возникали ситуации, когда любой соперник сдался бы, независимо от статуса и номера в рейтинге, но на третий день Энтони и Кайрен по-прежнему бились на равных – жажда выйти в финал раз за разом оказывалась сильнее усталости.



В последних фреймах ошибки не раздражали, а лишь усиливали саспенс: сначала Уилсон промазал в выгодной позиции – Макгилл зачистил стол и остановился на расстоянии одного фрейма до финала, потом Кайрен воспользовался промахом шотландца на дальнем ударе и перевел матч в десайдер. Игроки шли настолько ровно, что даже исход финальной партии мог решиться на дополнительном черном, но все получилось еще более неожиданно. Получив атаку в открытой позиции, Уилсон смазал простой удар. Победная серия превратилась в часовую тактическую разборку, где каждый следующий ход мог решить все.

Бильярд на ТВ считается занудным зрелищем по сравнению с командными турнирами: игроки ни разу не вступают в прямой контакт, а соревнуются заочно. Теннис тоже очевидно зрелищнее – соперники не раздумывают над ударами по несколько минут и не проводят в креслах большую часть матча. Убедить нейтрального зрителя, что снукер – лучшее зрелище на планете, практически нереально, но случаются исключения, когда веришь: достаточно подойти к прохожему, хлопнуть по плечу и сунуть под нос хайлайты, чтобы появился еще один фанат мужиков в жилетках и бабочках.

Play Icon WATCH Уилсон из последних сил дотянул до победы эпичный полуфинал ЧМ после часового десайдера 00:05:08

Именно в эту категорию попал десайдер Уилсона и Макгилла – атмосфера у стола напоминала перестрелку ковбоев на пыльной улице перед салуном или московскую серию пенальти «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в 2008-м, только в Крусибле выяснение отношений продлилось намного дольше. Макгилл девять раз не вышел из сложного снукера, но Кайрен сфолил сам, и все началось по новой. Еще через 15 минут соперники четыре раза пытались срезать последний красный от борта – Энтони преуспел, но заблокировал себе зеленый. К моменту, когда Уилсон от четырех бортов уронил зеленый флюком и чуть не расплакался от эмоций, соперники набрали на двоих 168 очков (чистое безумие, учитывая, что максимальная серия со свободным шаром составляет 155).

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Другие снукеристы не понимали, что происходит – даже более опытным никогда не приходилось участвовать в таком матче. «Этот фрейм – потрясающий пример того, почему некоторые снукеристы оказываются в смирительных рубашках», – написал в твиттере Майкл Холт. Нил Робертсон перешел на капс: «ВЫ, НАВЕРНОЕ, ШУТИТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ?» Зрители, которые включили матч Уилсона и Макгилла фоном в ожидании снукерного Класико, не отрывались от экранов. Интервью игроков после матча лишь подтвердили величие снукера: Макгилл мужественно держался после самого обидного поражения в карьере, благородный Уилсон расплакался не только от радости за выход в финал – ему было обидно за соперника, потому что решающий шар упал случайно.

Считается, что лучшая реклама спорта – матчи звезд, но на перенесенном из-за пандемии необычном чемпионате мира встреча двух андердогов внезапно вобрала в себя лучшее, что есть в снукере: сотенные серии, благородное соперничество, торжество воли и характера над нервами, неожиданные повороты и максимально непредсказуемую развязку.

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Чемпионат мира Безумные моменты полуфинала, который затмил схватку Ронни и Селби 2 ЧАСОВ НАЗАД

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