Фанаты О’Салливана зря ненавидят Селби. Марк разнообразит снукер и мотивирует Ронни

Обвинять трехкратного чемпиона мира в занудстве неправильно.

«Мне показалось, он вел себя немного неуважительно по отношению к спорту, – грустный и уставший Марк Селби после проигранного десайдера. – Мало кто при выходе из снукера лупит со скоростью 100 миль в час. Обычно игроки пытаются разобраться, какой удар провести, чтобы доставить тебе ответные неприятности, но он делал на протяжении матча именно то, о чем я сказал». Для болельщиков Ронни О’Салливана после победы в решающем фрейме полуфинала ЧМ этот монолог стал очередным поводом пройтись по принципиальному сопернику.

«Не уверен, в чем заключается неуважение Ронни, когда Селби тратит по восемь минут на удар и целую вечность на возвращение битка», – написал один из зрителей в твиттере. «Селби такой скучный. За Ронни всегда приятно следить», – добавил другой. Вот еще несколько постов, отлично иллюстрирующих отношение фанатов Ракеты к Марку: «Когда Ронни завершит карьеру, снукер будет на коленях. Никто не захочет смотреть на игроков вроде Селби», «Разве не так же неуважительно выходить к столу, когда тебе нужно три или четыре снукера?», «Никто все равно не хотел видеть тебя в финале», «Только люди из Лестера или любители скучного снукера хотели победы Селби».

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Фэйр-плей – одно из уникальных отличий снукера от любого другого спорта. Игроки признаются, когда сфолили и расстраиваются из-за флюков в свою пользу. Независимо от соперничества, снукеристы почти всегда уважают друг друга, редко занимаются трештоком и обычно извиняются после неприятных слов на эмоциях. То же относится и к фанатам, но матчи О’Салливана против Селби – исключение. На них болельщики Ронни не стесняются показывать ненависть к Марку и называют его тактику антиснукером.

Главная причина такого отношения – стиль Марка. Ракета и Шутник из Лестера – снукерные антиподы без точек соприкосновения. Один действует у стола ярко и даже хулиганит, входит в пятерку быстрейших игроков тура и виртуозно наколачивает серии, другой завоевал огромное количество трофеев и вырвался на верхушку рейтинга за счет интеллекта. Один одарен так, что даже самые блестящие победы кажутся заурядными, другой научился пытать соперников и противопоставил менталитет гениальности. Одному думать необязательно – представление о правильном ударе и способность его исполнить берутся у него будто сами собой из того же источника, который подсказывал нужные слова Шекспиру. Другой достиг величия исключительно благодаря умению думать и превратил отыгрыши в такое же искусство, как атакующие удары.

Вторая причина ненависти – результаты противостояния. За последние 10 лет Селби стал для О’Салливана самым неудобным топ-соперником. В 2008-м на Welsh Open Марк завоевал первый рейтинговый титул, расправившись в финале именно с Ракетой (Шутник проигрывал 5:8, но взял четыре фрейма подряд). Победа над Ронни в финале ЧМ-2014, когда казалось, что того невозможно остановить, сделала Селби обладателем Тройной короны и ознаменовала начало долгого периода доминирования. В 2016-м Марк остановил О’Салливана в финале UK Championship, а еще один раз обыграл пятикратного чемпиона мира в финале «Мастерса». До Селби только Стивен Хендри и Джон Хиггинс в лучшие годы находили, что противопоставить Ронни, остальные уступали психологическую схватку Да Винчи сукна еще до матча.

Марк Селби Фото: Getty Images

Даже звезды вроде Нила Робертсона и Шона Мёрфи обычно разваливаются под напором О’Салливана, когда тот летает вокруг стола, делая сотню за сотней. Марк напряг Ронни стилем и менталитетом: он не нервничал после проигранных фреймов и затягивал соперника в вязкую тактическую борьбу. Естественно, это раздражало фанатов Ракеты, хотя их кумир всегда относился к Селби с большим уважением. «Мы отлично ладим, – признался Ронни перед полуфиналом ЧМ. – Он хороший парень, очень забавный, и мне нравится с ним общаться. У стола он настоящий монстр. Матч против него – самое главное испытание. Мне придется полагаться на опыт и мастерство. Я буду доволен, если просто навяжу ему борьбу».

Негативное отношение к Селби предопределяет его внимание к обороне. Фанаты Ронни сравнивают заклятого соперника с методичным Новаком Джоковичем, который так же раздражает поклонников Роджера Федерера, или прагматичным «Атлетико» с железными тисками против атакующих команд. Проблема в том, что из-за любви к кумирам и ненависти к их противникам, болельщики не видят пользы Марка, Ноле и мадридцев для спорта. Их считают паразитами, маскирующими выдержкой отсутствие таланта, хотя на самом деле они лишь делают то, что умеют лучше всего – точно так же, как Ронни разыгрывает позицию вокруг черного, Федерер прошивает оппонентов техничными бэкхендами, а «Манчестер Сити» в касание комбинирует в чужой штрафной.

Селби разнообразит снукер – в глобальном смысле он делает его не скучнее, а интереснее. Было бы бессмысленно смотреть матчи, если бы все напоминали стилем и харизмой О’Салливана, или наоборот – если бы не было никого, кто бился бы с Ракетой на равных. Марк контрастирует с Ронни, а комиксы давно научили простой истине, актуальной для спорта: любому протагонисту нужен злодей (роли можно распределить в зависимости от симпатий). Следить за победами Бэтмена над уличными грабителями совсем неинтересно – только его полная противоположность Джокер делает Темного рыцаря собой: противоречивым героем с запутанным прошлым, готовым на все ради справедливости. Такой же принцип работает в спорте: чтобы отстаивать атакующие идеалы, О’Салливану нужен достойный противник, который противопоставит ему нечто совсем другое.

Есть и более прагматичный аргумент в пользу того, что соперничество с Марком идет Ронни на пользу (поэтому ненавидеть Шутника не имеет смысла) – это мотивация. Перед поражением в финале-2014 Ракета взял два ЧМ подряд и доминировал в Крусибле – казалось, о таком можно только мечтать, хотя на самом деле отсутствие конкуренции вредит спортсмену. Когда появился Селби с его интеллектуальным снукером, О’Салливану пришлось играть сильнее, чтобы отстоять наследие. Спустя годы прогресс очевиден. Даже 44-летний Ронни продолжает развиваться – он стал сильнее в отыгрышах и хладнокровнее. Поражения от Марка закалили, и полуфинал этого года показал, что Ракету не выбивает из колеи даже крупное отставание: при счете 9:13 он сократил разницу до двух фреймов перед решающей сессией, а затем вырвал победу.

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Волшебнику Федереру было бы очень скучно одному, и теннисные боги послали ему тройку соперников: мощного Надаля, хитрого Джоковича и постоянно преодолевающего себя Маррея. Для О’Салливана идеальным антиподом стал Селби – это не значит, что фанаты Ронни должны любить Марка, но он точно заслужил их уважение: за 28 лет профессиональной карьеры Ракеты нашлось не так много соперников, которые настолько часто бились с ним на равных. Именно такие победы, как в полуфинале ЧМ-2020, полностью высвечивают гениальность Ронни и напоминают о его месте в истории. За это болельщики должны благодарить не только кумира, но и его главного противника.

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