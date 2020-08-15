Суперматч и суперпартия.

Кайрен Уилсон вышел в финал чемпионата мира-2020. В полуфинале он победил шотландца Энтони Макгилла, добравшегося до такой высокой стадии через квалификацию, – 17:16.

Соперники доигрались до решающей 33-й партии. Последний фрейм длился 1 час и 2 минуты. Сначала игроки долго разбирались с оставшимся красным шаром, затем тактически возились с цветными на столе, пока Кайрен не забил случайный зеленый и не поставил точку с точным розовым.

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Восьмой номер рейтинга Уилсон победил на десайдере со счетом 103-83. Это рекорд решающих партий на чемпионатах мира по суммарным очкам. Предыдущее достижение составляло 173 балла на двоих игроков за фрейм.

Энтони Макгилл также установил рекорд по самому большому числу очков для проигравшего снукериста на ЧМ. Он набрал 83 балла и на три пункта превзошел Терри Гриффитса. В 1986-м тот уступил Алексу Хиггинсу со счетом 80-82.

Кайрен Уилсон впервые в карьере добрался до финала чемпионата мира.

В субботу, 15 августа, он встретится в решающем матче с Ронни О’Салливаном.

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