Интересная причина для ссоры.

Полуфиналист чемпионата мира-2020 Марк Селби обвинил соперника Ронни О’Салливана в неуважении за поступок в конце 30-й партии.

Селби поставил противнику снукер при оставшихся розовом и черном шарах на столе, но вместо отыгрыша Ракета пульнул белый от борта, подставил Марку удобную позицию для точного удара и отправился в подтрибунное помещение.

Чемпионат мира Уилсон и Макгилл в полуфинале подарили 2 рекорда ЧМ – по очкам в десайдере и крупному проигрышу 5 ЧАСОВ НАЗАД

Play Icon WATCH Момент, за который Селби обвинил О’Салливана в неуважении 00:01:10

«Я сделал несколько хороших оборонительных ударов, но Ронни просто отмахивался от них. По ходу матча я чувствовал небольшое неуважение в его игре. Каждый раз, когда я ставил снукер, он подходил и пулял шары со скоростью 120 км/ч в разные стороны. Не знаю, что у Ронни за настроение, но за столом это выглядело как неуважение ко мне. Хотя последние три партии он сыграл безупречно, никаких претензий.

Это не было безрассудством, просто неуважение. Иногда когда вы не видите траекторию удара, то бьете со всех сил в надежде на флюк. Но каждый раз, когда я ставил снукер, даже если у Ронни был шанс попасть по шару, он все равно бил куда попало. Я считаю это неуважением к игре и лично ко мне в отдельно взятом матче», – цитирует Селби Metro.

О’Салливан перевернул ход полуфинала, взял три заключительные партии и вышел в финал после победы в решающем фрейме – 17:16.

В финале Ронни сыграет с Кайреном Уилсоном, который в другой встрече также в десайдере обыграл Энтони Макгилла со счетом 17:16.

Фанаты О’Салливана зря ненавидят Селби. Марк разнообразит снукер и мотивирует Ронни

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Play Icon

Чемпионат мира Ронни срезал сложный красный и промчался в финал мимо Селби 15 ЧАСОВ НАЗАД