Не оставил от Уилсона камня на камне в последний день финала.

Британский снукерист Ронни О’Салливан в шестой раз в карьере победил на чемпионате мира.

В решающем матче он разгромил восьмого номера рейтинга Кайрена Уилсона – 18-8.

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В первый день финальной серии О’Салливан начал с рывка 8-2, но в следующей сессии субботы Уилсон взял пять из семи партий и сократил разницу в счете. На перерыв игроки ушли при счете 10-7 в пользу Ронни. В воскресенье, 16 августа, Ракета разнес соперника в дневной части финала, взял семь фреймов из восьми и подошел к решающей сессии при счете 17-8.

В заключительной части матча Ронни выиграл один фрейм и оформил окончательную победу. Помимо кубка англичанин получил также чек на 552,5 тысячи евро призовых.

Это первая победа О’Салливана на ЧМ с 2012 года. Ранее он побеждал на первенствах планеты в 2001, 2004, 2008 и 2012 годах.

Ронни подтвердил звание самого титулованного из действующих игроков – ни у кого в туре нет шести побед на чемпионатах мира. Ракета сравнялся по этому показателю со Стивом Дэвисом и Рэем Риардоном.

Самые яркие моменты первых двух сессий финала между Ронни и Кайреном

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