О'Салливан взял шестой титул, Макгилл сыграл лучший матч, Магуайр и Аллен провалились. Итоги ЧМ-2020

Короткая рецензия главного турнира года.

Чемпионат мира по снукеру все-таки состоялся в период пандемии и завершился убедительным триумфом самого титулованного действующего игрока. Ронни О’Салливан теперь обладает шестью мировыми титулами и всего на один отстает от великого Стивена Хендри.

Финал против Кайрена Уилсона вышел для Ронни простым – все вопросы он решил в третьей сессии, в которой выбил семь фреймов подряд. Борьбы в главном матче не получилось, но назвать турнир скучным никак нельзя.

Чемпионат мира Фанаты О’Салливана зря ненавидят Селби. Марк разнообразит снукер и мотивирует Ронни ВЧЕРА В 07:34

Лучший матч

ЧМ-2020 подарил массу крутых афиш: Дин Джуньху бился с Ронни во втором круге, потом О’Салливану противостоял Марк Уильямс, а в полуфинале англичанина вовсе ожидал антагонист – Марк Селби. Но ни одна из этих вывесок не перебила схватку Кайрена Уилсона и Энтони Макгилла в полуфинале.

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Воин переборол соперника только в десайдере, завершившемся со счетом 103-83 (при максимальном наборе 147 очков). Были в матче и камбэк Уилсона с 2:6 на 8:8, и феноменальный снукер в 33-м фрейме. Если будет время, обязательно посмотрите или пересмотрите в Eurosport Player.

Брейк турнира

На чемпионатах мира по снукеру с 2012 года не было максимумов (тогда отличился Стивен Хендри в матче против Стюарта Бинэма), пока во втором круге розыгрыша-2020 147-очковым брейком не выстрелил Джон Хиггинс.

Шотландец вылетел в том же матче против Курта Мафлина, зато заработал сразу 55 тысяч фунтов – 40 за максимум и еще 10 – за лучшую серию на турнире.

Скандал турнира

Главный эпизод со знаком минус – снятие с турнира 49-летнего Энтони Хэмилтона. Англичанин со свистом влетел в основную сетку Крусибла, выбив по дороге Сэма Крейги и Скотта Доналдсона, а потом неожиданно отказался от участия. Дело в том, что руководство тура приняло решение пустить на турнир болельщиков, а возрастной игрок всерьез испугался за здоровье.

В итоге фанаты в Крусибле были всего три дня: в первый, после которого английское правительство все-таки прекратило посещение, и два последних. Финал между Ронни О’Салливаном и Кайреном Уилсоном в каждую сессию посмотрели по 300 человек при общей вместимости зала в 980.

Главные взлеты турнира

Выделить можно многих. Достойнейше сыграл Ноппон Сэнгхэм, прошедший Шона Мёрфи и минимально проигравший Марку Селби. Здорово перформил и Курт Мафлин. Норвежец выскочил из квалификации и поочередно убрал с пути 12-го в рейтинге Дэвида Гилберта и пятого – Джона Хиггинса.

Путь Мафлина закончился в четвертьфинале против Энтони Макгилла, который с запасом стал главным открытием турнира. 29-летний шотландец остановился в шаге от финала, хотя начал турнир со второго раунда квалификации. Обиднейший флюк от Кайрена Уилсона на зеленом в десайдере жестоко оборвал сказку Энтони, но в рейтинге он точно поднимется с 39 места.

Важно отметить уверенное возвращение в тур Мартина Гулда, который пугал болельщиков окончанием карьеры, если бы не квалифицировался в основную пульку. Три отборочных раунда он проскочил очень легко, а потом деклассировал Стивена Магуайра (10:3) и достойно бился с Кайреном Уилсоном (9:13). После такого уходить просто нельзя.

Нельзя забывать и про 90-го номера рейтинга Джейми Рис Кларка. 25-летний валлиец тоже отыграл три раунда отбора, а потом сломал Марка Аллена (10:8) и чуть не зацепил другое открытие турнира Макгилла – Джейми вел 8:2, но проиграл в десайдере.

Главные провалы турнира

Провалившиеся люди прямо коррелируют со списком взлетов. Стивен Магуайр выиграл до ЧМ Tour Championship, где играли восемь лучших снукеристов мира (убрал по ходу Нила Робертсона, Джадда Трампа и Марка Аллена), а в Крусибле закончил поход уже в первом раунде.

Марк Аллен был в финале того же турнира и тоже вылетел по итогам стартового раунда – непреодолимым препятствием для североирландца стал Джейми Рис Кларк.

Неудачным вышел турнир и для Шона Мёрфи – один круг и всего четыре выигранных фрейма против Ноппона Сэнгхэма.

Удар турнира

Тот самый, который отправил Кайрена Уилсона в финал и закончил сказку Макгилла. Чумовой флюк в десайдере – смак.

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Снукер турнира

С том же полуфинале между Макгиллом и Уилсоном был и великолепный снукер. Кайрен поставил биток за желтый при красном, стоящем у лузы, в которой находился черный. Макгилл начал палить с 55 очков на счету Уилсона, сделал 8 ударов (больше было просто нельзя по правилам) и нарисовал для Кайрена 35 очков. А потом продолжил борьбу, но флюк…

Фото турнира

Ронни О'Салливан и шестой титул чемпиона мира Фото: Eurosport

Тексты о главном турнире сезона:

Фанаты О’Салливана зря ненавидят Селби. Марк разнообразит снукер и мотивирует Ронни

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Чемпионат мира О’Салливан – гений максимумов. Ронни очищал стол за 5 минут и делал брейк по просьбе судьи 14/08/2020 В 14:00

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