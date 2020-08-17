О’Салливан все еще главный гений снукера. Но это не значит, что молодые снукеристы – слабаки

Ронни слишком хорош, чтобы судить соперников по его стандартам.

Шестой титул Ронни О’Салливана в Крусибле – главный итог пандемийного сезона. Чемпион продрался через тяжелейшую сетку, выбил трех соперников из топ-16 и отдал четвертому в финале всего восемь фреймов – такая форма на главном турнире в 44 года стала сенсацией – до этого Ракета шесть лет не забирался дальше 1/4 финала. Он проигрывал Барри Хоукинсу и Али Картеру во вторых раундах, а в прошлом сезоне и вовсе сенсационно отправился в нокаут от любителя Джеймса Кэхилла в первом матче.

Возрождение на этом турнире напомнило о гениальности Ронни, но в то же время поставило вопросы об уровне тура. Некоторые болельщики и эксперты решили, что снукер в кризисе, раз ветерану удаются такие убедительные победы. «Ронни взял ЧМ, хотя играл на тройку по своим меркам, – написал в твиттере полуфиналист 2016-го Марко Фу. – Он был далек от лучшей формы эти две недели, и это довольно страшно, если вдуматься!»

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В том же духе высказался и сам Ракета после победы над Динем Джуньху во втором раунде: «Если вы посмотрите на молодых игроков, то увидите, что они не так хороши. Большинство из них преуспеет в качестве полулюбителей, даже не любителей. Они так плохи! Смотришь на них и думаешь: «Мне нужно потерять руку и ногу, чтобы вылететь из топ-50». Победа О’Салливана на ЧМ после семилетнего перерыва заставила задуматься о проблемах нового поколения: Ронни и его ровесники брали титулы уже в 25 лет, а сейчас представить молодого чемпиона практически невозможно.

Разговоры о возрастном кризисе снукера ходят давно. Джону Хиггинсу и Марку Уильямсу давно за 40, но они остаются мощной силой, как и Ронни: шотландец добирался до трех предыдущих финалов ЧМ, а валлиец взял титул в 2018-м. Следующему поколению – Марку Селби, Нилу Робертсону и Шону Мерфи – 37-38 лет, а новых гениев в спорте пока не видно. Единственный вундеркинд в туре – ворвавшийся в топ-16 20-летний китаец Янь Бинтао, но это исключение скорее подтверждает правило. Среди британцев ситуация еще печальнее: трудно выделить потенциальных звезд моложе Кайрена Уилсона и Джека Лисовски – им 28 и 29 соответственно.

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На самом деле титул Ронни и вообще успехи ветеранов – не повод рассуждать о старении снукера – успехи класса-92 и доминирование 30-летних звезд объясняется другими факторами. Во-первых, О’Салливан остается уникальным талантом и оценивать соперников по его меркам несправедливо – на этот аргумент обратил внимание Уильямс, вылетевший от Ракеты в четвертьфинале: «Он говорил, что стандарт недостаточно хорош, но это лишь в сравнении с ним. Он лидер нашего спорта, главный персонаж и лучший игрок в мире. Вы никогда не увидите, чтобы чемпион в другом виде спорта так неуважительно говорил об остальном туре. У нас нет игроков его уровня, но несправедливо судить всех по его стандартам, потому что другого такого же гения не появится».

Во-вторых, на этом ЧМ все соперники, кроме Марка Селби, оказались удобными для Ронни. Да, Тепчайя Ун-Ну считается одним из главных мастеров брейкбилдинга, а титулованные Дин и Уильямс входят в топ-16, но таец идеально подходит О’Салливану по стилю, а китаец и валлиец и раньше почти никогда не выдерживали натиск Ронни, когда тот включал мощность на максимум. Известно, что Ракета не любит играть против тактиков, которые предпочитают отыгрыши рискованным атакам, но соперники по первым трем матчам наивно сыграли с Да Винчи сукна в его же снукер и, естественно, уступили.

Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

Матч против Селби получился для О’Салливана самым неоднозначным на турнире. Иногда казалось, что Ронни готов сдаться: он лупил по столу, шел на хулиганские удары и откровенно бесился. В следующий момент Ронни неожиданно показывал мощнейшую игру, делал красивые серии и справлялся с коварными ловушками Марка. После победы Ракета объяснил успех волшебством, а вылетевший Селби пожаловался на неуважение: О’Салливан несколько раз бил наудачу при выходе из снукеров так, что шары хаотично разлетались по столу. Фанаты Ронни накинулись на Шутника из Лестера, хотя он прав: соперник несколько раз останавливался в шаге от поражения, но благодаря фарту сохранил шансы на победу в десайдере.

Всем соперникам О’Салливана, кроме финалиста Уилсона, было за 30, поэтому на основе этих побед нельзя делать выводы об уровне следующего поколения. Для молодых игроков турнир, наоборот, получился сверхуспешным. 25-летний Джейми Кларк перед ЧМ занимал 89-е место в рейтинге, но выбил мощного Марка Аллена и почти прошел в третий раунд. Другие аутсайдеры Эшли Карти (25 лет) и Эллиот Слессор (26) достойно боролись в первом раунде против Стюарта Бинхэма и Бинтао: один взял три фрейма при счете 4:9 и уступил в борьбе, другой чуть не отыгрался, проигрывая 2:9. 24-летний Александр Урсенбахер взял всего два фрейма против Хоукинса, но сам выход швейцарца в финальную часть турнира – великое достижение континентального снукера. В квалификации качественно сыграли 26-летние Сэм Крейги и Скотт Дональдсон – по иронии оба вылетели от Энтони Хэмилтона, который снялся с финальной части ЧМ.

Наконец, главный матч турнира – эпичный полуфинал с часовым десайдером – провели 28-летний Уилсон и 29-летний Энтони Макгилл, который после пары провальных сезонов внезапно показал на ЧМ стальной характер. Их встреча стала первым случаем с 2011-го, когда обоим соперникам на столь поздней стадии не исполнилось и 30 – тогда за выход в финал побились Джадд Трамп и Дин Джуньху. После изматывающего полуфинального марафона у Кайрена не осталось сил на решающий матч. Воину не хватило опыта и выдержки, чтобы напрячь Ронни, но это не повод его критиковать – его выступление на турнире лишь усилило ощущение, что однажды Уилсон возьмет титул.

Средний возраст снукеристов действительно вырос за последнее десятилетие. Он отличается от аналогичного показателя в других видах спорта – даже при живом Роджере Федерере невозможно представить 44-летнего победителя «Шлема». Но это не повод говорить о кризисе – наоборот, в снукере появилось больше возможностей продлить карьеру. Молодые игроки знают, что отсутствие титулов до 25 еще не означает провал. О’Салливан – лучший пример того, как ветераны грамотно составляют расписание, пропуская одни турниры ради лучшей подготовки к другим. В завершившемся сезоне Ракета не выступил даже на «Мастерес» – такой график помог ему расслабиться и подойти к ЧМ в идеальном психологическом состоянии.

Ронни – великий чемпион. Возможно, этот титул стал его лебединой песней в Крусибле, а может, он еще блеснет на главной арене перед завершением карьеры. Точно известно одно – Ракета уйдет, как Рэй Риардон, Стив Дэвис и Стивен Хендри до него. На смену ему придут новые чемпионы, которые никогда не заменят О’Салливана, но точно добавят что-то свое. Так устроен спорт.

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