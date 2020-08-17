О'Салливан не делал ставку на турнир, так как не считает себя выносливым.

Британский снукерист Ронни О'Cалливан, выигравший шестой титул на чемпионате мира, прокомментировал успешный исход турнира.

«Никогда не думаю о титулах. Когда я был ребенком, даже не мечтал сюда попасть. Часть меня не верила, что я выиграю турнир, который является испытанием на выносливость. Я не из самых выносливых игроков. Шансы у меня были, но я не ожидал, что выиграю.

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Если мне удастся завоевать еще один титул, будет невероятно. А если нет, то и без него моя карьера получилась великолепной. Снукер подарил мне немало приятных моментов», – цитирует 44-летнего О'Салливана BBC.

В финале Ронни разгромил соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 18:8.

О'Салливан подтвердил звание самого титулованного из действующих игроков – ни у кого в туре нет шести побед на чемпионатах мира.

Он сравнялся по этому показателю с завершившими карьеру Стивом Дэвисом и Рэем Риардоном.

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