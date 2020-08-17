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«Не ожидал, что выиграю». Ронни прокомментировал шестую победу на ЧМ

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Ронни О'Салливан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

О'Салливан не делал ставку на турнир, так как не считает себя выносливым.

Британский снукерист Ронни О'Cалливан, выигравший шестой титул на чемпионате мира, прокомментировал успешный исход турнира.

«Никогда не думаю о титулах. Когда я был ребенком, даже не мечтал сюда попасть. Часть меня не верила, что я выиграю турнир, который является испытанием на выносливость. Я не из самых выносливых игроков. Шансы у меня были, но я не ожидал, что выиграю.

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Если мне удастся завоевать еще один титул, будет невероятно. А если нет, то и без него моя карьера получилась великолепной. Снукер подарил мне немало приятных моментов», – цитирует 44-летнего О'Салливана BBC.

  • В финале Ронни разгромил соотечественника Кайрена Уилсона со счетом 18:8.
  • О'Салливан подтвердил звание самого титулованного из действующих игроков – ни у кого в туре нет шести побед на чемпионатах мира.
  • Он сравнялся по этому показателю с завершившими карьеру Стивом Дэвисом и Рэем Риардоном.

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