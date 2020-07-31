Едва Трамп перехватил инициативу, как Форд выстрелил 140-очковым брейком

Первый круг
Чемпионат мира-2020. Первый круг
Тяжелый старт чемпиона мира.
Совсем не приятный момент.
Иван Каковский достойно сыграл против шестикратного финалиста ЧМ Джимми Уайта.
Англичанин стал победителем турнира Shoot-Out.
Мёрфи обыграл Уилсона в финале Welsh Open (видео).
Уилсон обыграл О’Салливана в полуфинале Welsh Open (видео).
Первый номер рейтинга переиграл 113-го Билли Джо Касла и вышел в 1/16 Welsh Open.
Флюк Грэма Дотта в финале World Grand Prix (видео).
Отличный ход австралийского снукериста.