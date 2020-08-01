Почему в снукер играют двое и в чем отличие от бильярда. Отвечает Владимир Синицын

Италия
Первый круг
Чемпионат мира-2020. Первый круг
Чемпионат Норвегии. 12-й тур
Лидерство удерживает Нил Робертсон, который выбивал сотенные серии 104 раза за один год.
Тяжелый старт чемпиона мира.
Совсем не приятный момент.
Иван Каковский достойно сыграл против шестикратного финалиста ЧМ Джимми Уайта.
Англичанин стал победителем турнира Shoot-Out.
Мёрфи обыграл Уилсона в финале Welsh Open (видео).
Уилсон обыграл О’Салливана в полуфинале Welsh Open (видео).
Первый номер рейтинга переиграл 113-го Билли Джо Касла и вышел в 1/16 Welsh Open.