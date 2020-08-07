Комментатор Eurosport Артем Баранов сыграл в «Кто я?» – и ему досталась сложная задача

Второй круг. Третий день
Первый этап
Чемпионат мира-2020. Второй круг. 3-я сессия
Чемпионат мира-2020. Второй круг. 1-я сессия
WTA. International | Палермо. 1/4 финала
Грациозная игра трехкратного чемпиона мира.
Шикарный результат ветерана.
Удары один другого краше.
Понадобилось напрячься, чтобы угадать.
Наивысшее достижение китайца – победа на Рига Мастерс 2019.
Шутник из Лестера в своем репертуаре.
Встреча закончилась только в 17-м фрейме победой спортсмена из Китая.
Дважды в одном матче? Ну, это слишком.
Обычно от чемпиона мира такого не ждешь.