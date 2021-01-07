В 2020-м Ронни О'Салливан отказался от участия в Masters из-за нежелания иметь обязательства перед медиа и продажей билетов на турниры. Сначала показалось, что это разовая акция, но Ронни заявил, что, возможно, больше не вернется на турнир: О'Салливану понравилось отсутствие зрителей и дополнительного стресса.

«На чемпионате мира не было ни зрителей, ни гостей. Я мог въезжать в Шеффилд и выезжать из него. Никогда в жизни не чувствовал себя так расслабленно», – пояснил О'Салливан, намекнув и на ЧМ.

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Турнир Masters Ракета сравнил с цирком и отказался там выступать.

«Это мешало мне получать удовольствие от игры. Для меня все дело в игровой стороне – я решил не играть ни в одном турнире, в котором снукер не является приоритетом. Теперь впереди скромные турниры, соревнования в Китае. Знаю, что путешествие может быть трудным, но, когда я там играл, мое время не тратилось на лишние вещи, и я занимался только снукером.

Я не буду играть на многих турнирах, где есть цирк, если мне не нравится город. Например, Йорк [место проведения чемпионата Великобритании) – я приму этот цирк, потому что действительно люблю город. Лондон, Masters – нет, если бы я больше не выступил там, я не был бы разочарован», – рассказал О’Салливан в интервью Питу Коэну.

Ракета предпочел бы, чтобы ЧМ прошел без зрителей: тишина и спокойствие помогли ему сосредоточиться на игре.

«Если в следующем году Covid задержится, то я с нетерпением жду тишины и покоя в Шеффилде, которые у меня были в 2020-м. Я намного счастливее, когда делаю то, что хочу, и играю по своим правилам», – заключил Ронни.

О'Салливан выигрывал Masters 7 раз.

Ракета взял 6 чемпионатов мира, включая ЧМ-2020.

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