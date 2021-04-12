В 2020-м ЧМ по снукеру прошел в необычных обстоятельствах из-за пандемии. Во-первых, турнир перенесли с середины весны на август. Во-вторых, из-за введенных ограничений зрители посетили только матчи первого раунда и финал. В этом сезоне ситуация возвращается в норму, а World Snooker Tour организовал постепенное возвращение болельщиков: в первом раунде на арену допустят 33% фанатов, во втором раунде – 50%, на четвертьфиналы и полуфиналы – 75%, а решающий матч пройдет при полном зале.

Предсказать исход ЧМ прошлым летом было невозможно: на форму игроков влияли посторонние обстоятельства, подготовка получилась скомканной, аутсайдеры выходили на первый план, а лидеры оступались. В этом сезоне главное соревнование тоже наверняка пройдет с сюрпризами, но можно сделать несколько прогнозов, основываясь на турнирной сетке, выступлениях фаворитов и тенденциях последних лет.

Ронни О'Салливан, открытый чемпионат Уэльса Фото: Getty Images

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Робертсона считают фаворитом, но Селби опаснее

Крусибл обладает особой атмосферой, которая по-разному действует на игроков. Некоторые трансформируются в звезд, хотя до этого выступали тускло и не доходили до поздних стадий. Другие, наоборот, гениально проводят сезон, но в Шеффилде разваливаются и обманывают ожидания. К последней категории относится Нил Робертсон: 39-летний австралиец с середины 2000-х берет трофеи, бьет рекорды по сотням и на равных противостоит другим гигантам, однако на ЧМ традиционно выступает тускло. За всю карьеру он лишь раз добирался до финала (в 2010-м обыграл Грэма Дотта) и дважды выступал в полуфиналах – слабый показатель, учитывая, каких успехов в его возрасте добились Ронни О’Салливан и Джон Хиггинс.

Робертсона словно придавливают ожидания со стороны медиа и зрителей: он ошибается на простых ударах, нервничает и срывает серии, хотя на других турнирах наверняка зачистил бы стол. Проблема в том, что мастерство и стиль в Крусибле часто отходят на второй план, а ключевыми качествами оказываются сила духа и самообладание. В сезоне-2018/19 Нила называли фаворитом на ЧМ после шикарного сезона, но в четвертьфинале Гром споткнулся о Хиггинса. Сейчас история повторяется: недавно Робертсон с отличной игрой взял Tour Championship, а в финале разгромил Ронни (10:4). От него снова ждут титул, но предыдущие выступления не гарантируют успех, и Нил скорее неожиданно оступится, чем пройдет до конца.

Намного более опасным соперником окажется Марк Селби, который остается в тени во второй части сезона, но почти всегда показывает лучшую игру именно в Крусибле. Сейчас у Шутника из Лестера особая мотивация: в прошлом году он вплотную подобрался к финалу, но неожиданно уступил О’Салливану, который после этого несколько раз поддевал принципиального соперника в интервью. Сейчас Селби и Ронни снова оказались в одной части сетки и теоретически могут встретиться на той же стадии. Одно ясно наверняка: Марк сделает все, чтобы это случилось.

Нил Робертсон Фото: Getty Images

Ронни и Трамп должны дойти до полуфинала

Последние два ЧМ – наглядный пример, почему спрогнозировать выступление Ронни О’Салливана невозможно, независимо от статуса соперников и формы Ракеты. Он непредсказуемый волшебник: в 2019-м вылетел в первом раунде от любителя Джеймса Кэхилла, а в 2020-м разобрался с четырьмя противниками из топ-16 и изящно взял шестой титул. В сезоне-2012/13 англичанин и вовсе пропустил все турниры, а затем триумфально вернулся и выиграл ЧМ. Однако если полагаться на объективные данные, в этом году у О’Салливана снова отличные шансы добраться до поздних стадий. Во втором раунде Ронни теоретически сыграет с Энтони Макгиллом, а в четвертьфинале – со Стивеном Магуайром или Дином Джуньху. Все трое – удобные соперники для Ракеты. Если он не психанет или не наткнется на непроходимого квалифая, то доберется до полуфинала.

Точно такая же ситуация у лидера мирового рейтинга и фаворита из другой части сетки Джадда Трампа. Туз не успокоится на одном титуле – он хочет завершить карьеру величайшим снукеристом всех времен, а для этого точно нужно выиграть еще несколько ЧМ. Как и Робертсон, Джадд редко показывает максимум в Крусибле: он лишь два раза выступал в финале, хотя последние 10 сезонов постоянно находится в центре внимания.

Во втором раунде потенциальный соперник Трампа – проваливший сезон Дэвид Гилберт, дальше могут встретиться молодой Янь Бинтао и нестабильный Шон Мёрфи. Первый сенсационно завоевал «Мастерс», но вряд ли выступит так же сильно на втором мэйджоре подряд. Второй играет слишком агрессивно и часто ошибается в атаке. Никто из этих противников не остановит Джадда, если тот покажет привычный снукер: грамотные отыгрыши, точные дальние, зрелищные серии.

Джадд Трамп Фото: Getty Images

В финале наверняка окажется ветеран

За последние годы в финале неизменно участвовал хотя бы один игрок старше 40: в 2020-м Ронни разнес Кайрена Уилсона, в 2019-м – Хиггинс уступил Трампу, в 2018-м Джон проиграл ровеснику Марку Уильямсу, а в 2017-м – Марку Селби. Старение лидеров и выход на первый план ветеранов – один из главных снукерных трендов. Уильямс ожил после затяжного спада, Хиггинс преодолел уныние, О’Салливан выступает реже, но играет не менее зрелищно, чем 10 или 20 лет назад. Недавно казалось, что класс-92 вот-вот завершит карьеру, но теперь опытные спортсмены оставили мысли о пенсии и показывают мастер-класс молодым соперникам. Единственное препятствие на этом ЧМ заключается в том, что все трое оказались в одной части сетки – ради заветного титула легенды зарубятся не только с молодежью, но и друг с другом.

Впрочем, Ронни, Хиггинс и Уильямс – не единственные возрастные снукеристы с опытом успешных выступлений на ЧМ. Хорошие шансы на проход в основную сетку имеют три игрока не из топ-16, которые регулярно преображаются в Крусибле и угрожают любому фавориту: Али Картер (41 год), Грэм Дотт (43) и Стюарт Бинэм (44). Первый доходил до финала дважды, второй – трижды (и один раз выиграл), а третий сенсационно взял дебютный титул в 2015-м в 38 лет – рекордный показатель. Каждый из них способен далеко зайти на турнире – осталось продраться через мясорубку квалификации.

Уилсон и Хокинс – самые опасные для фаворитов

В отличие от Робертсона Кайрен Уилсон и Барри Хокинс – снукеристы, которые не всегда ярко выступают по ходу сезона, но обязательно бьются до последнего в Крусибле. Всеобщее внимание и престиж не давят на Воина и Ястреба, а заряжают энергией и дополнительно настраивают. Оба ни разу не становились чемпионами мира, но поражают стабильностью. Уилсон вот уже пять лет доходит минимум до четвертьфинала, в 2018-м добрался до 1/2, а в прошлом году пробился в главный матч через сумасшедшую битву с Макгиллом. Хокинс провел единственный финал в 2013-м, зато потом еще четыре раза за пять лет выступил в полуфинале – впечатляющий результат, учитывая уровень соперников. В последние два года Барри вылетал во втором раунде, но эти поражения нельзя назвать провалами: в 2019-м он до последнего боролся именно с Уилсоном, а в 2020-м на равных бодался с Нилом.

Кайрен Уилсон Фото: Getty Images

И Хокинс, и Кайрен часто остаются в тени. Не выделяются безумными выходками, экспрессией и авантюрными ударами, но выполняют работу максимально профессионально: терпеливо отыгрываются, ищут снукеры, выцарапывают равные фреймы. Интересно, что в этом сезоне они снова могут встретиться во втором раунде. Победитель этого противостояния – скрытый фаворит турнира.

Конечно, нельзя игнорировать квалифаев – глупо рассчитывать, что топ-игроки пройдут первые раунды без потерь и решат судьбу титула между собой. Андердоги постоянно преподносят сюрпризы: в позапрошлом году до полуфинала дошел Гэри Уилсон, в 2020-м в той же стадии сенсационно выступил Макгилл, Курт Мафлин выбил Хиггинса, а Джейми Кларк – Марка Аллена. Безнадежные аутсайдеры преображаются и выдают лучший отрезок за карьеру, фавориты не выдерживают напряжения и преждевременно отправляются на каникулы. Судьбу 500 тысяч фунтов и главного турнира решат мелочи: правильный настрой, самоконтроль, стальные нервы и математическая точность.

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