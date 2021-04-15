Состоялась жеребьевка чемпионата мира по снукеру – определились все пары 1-го раунда.
- Ронни О'Салливан (Англия) – Марк Джойс (Англия)
- Джадд Трамп (Англия) – Лиам Хайфилд (Англия)
- Нил Робертсон (Австралия) – Лян Вэньбо (Китай)
- Марк Селби (Англия) – Курт Мафлин (Норвегия)
- Джон Хиггинс (Шотландия) – Тянь Пэнфэй (Китай)
- Кайрен Уилсон (Англия) – Гэри Уилсон (Англия)
- Шон Мёрфи (Англия) – Марк Дэвис (Англия)
- Стефен Магуайр (Шотландия) – Джейми Джонс (Уэльс)
- Дин Джуньху (Китай) – Стюарт Бингем (Англия)
- Ян Бинтао (Китай) – Мартин Гулд (Англия)
- Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Селт (Англия)
- Марк Уильямс (Уэльс) – Сэм Крэйги (Англия)
- Марк Аллен (Северная Ирландия) – Лю Хаотянь (Китай)
- Джек Лисовски (Англия) – Али Картер (Англия)
- Дэвид Гилберт (Англия) – Крис Уэйкелин (Англия)
- Энтони Макгилл (Англия) – Рики Уолден (Англия)
КТО ВЫИГРАЕТ ЧМ?
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Легкий путь Ронни, проблемы Робертсона. Чего ждать от ЧМ
- World Snooker Championship состоится в Шеффилде с 17 апреля по 3 мая.
- В предыдущем турнире, который проводится в театре «Крусибл», победил Ронни О'Салливан.
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