Состоялась жеребьевка чемпионата мира по снукеру – определились все пары 1-го раунда.
  • Ронни О'Салливан (Англия) – Марк Джойс (Англия)
  • Джадд Трамп (Англия) – Лиам Хайфилд (Англия)
  • Нил Робертсон (Австралия) – Лян Вэньбо (Китай)
  • Марк Селби (Англия) – Курт Мафлин (Норвегия)
  • Джон Хиггинс (Шотландия) – Тянь Пэнфэй (Китай)
  • Кайрен Уилсон (Англия) – Гэри Уилсон (Англия)
  • Шон Мёрфи (Англия) – Марк Дэвис (Англия)
  • Стефен Магуайр (Шотландия) – Джейми Джонс (Уэльс)
  • Дин Джуньху (Китай) – Стюарт Бингем (Англия)
  • Ян Бинтао (Китай) – Мартин Гулд (Англия)
  • Барри Хокинс (Англия) – Мэттью Селт (Англия)
  • Марк Уильямс (Уэльс) – Сэм Крэйги (Англия)
  • Марк Аллен (Северная Ирландия) – Лю Хаотянь (Китай)
  • Джек Лисовски (Англия) – Али Картер (Англия)
  • Дэвид Гилберт (Англия) – Крис Уэйкелин (Англия)
  • Энтони Макгилл (Англия) – Рики Уолден (Англия)
КТО ВЫИГРАЕТ ЧМ?
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  • World Snooker Championship состоится в Шеффилде с 17 апреля по 3 мая.
  • В предыдущем турнире, который проводится в театре «Крусибл», победил Ронни О'Салливан.
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