Последние 15 лет австралийский снукер ассоциируется с Нилом Робертсоном. Белокурый Гром выиграл 20 рейтинговых турниров, включая чемпионат мира, установил рекорд по сотенным сериям за сезон и справедливо считается одним из лучших в мире. Однако еще до него в туре выделялся другой спортсмен из Страны Оз – пусть и совсем по другим причинам.

Квинтен Ханн родился в 1977-м – на пять лет раньше Робертсона – и дебютировал в качестве профессионала в 1995-м – за три года до Нила. Еще раньше он блеснул на молодежном World Masters-1991, где также выступили Джон Хиггинс, Ронни О’Салливан и Марк Уильямс. С тех пор Квинтен остается самым молодым игроком, сделавшим сотенную серию в телевизионной трансляции. Трехзначный брейк покорился ему в 13 лет.

Талант Ханна проявился с первых лет карьеры, но подросток выделялся не только яркой игрой: на каждую красивую победу приходилась дикая история или громкая ссора. Еще в детстве его дисквалифицировали на одном из австралийских турниров за плевок в мать соперника. Квинтен оправдывался, что соревновался с приятелем, кто дальше плюнет, а женщина случайно оказалась у него на пути. Конечно, в снукерной ассоциации не поверили наглому тинейджеру.

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Квинтен Ханн Фото: Getty Images

Ханн завораживал атакующем стилем, харизмой и уверенностью в превосходстве над всеми остальными. До того как полностью посвятить себя спорту, он сотрудничал с модельным агентством. Каждый раз, когда австралиец попадал в объектив оператора,

сидя в кресле или расхаживая вокруг стола, он откровенно наслаждался вниманием.

Медиа прозвали его Волшебником из страны Оз, хотя невинный никнейм совсем не подходил главному хулигану снукера. Ночные клубы, модные прически, быстрые машины и ежедневные вечеринки – в первые годы Квинтену удавалось совмещать бешеную личную жизнь с продвижением по рейтингу. За три сезона с 1997-го по 2000-й он продвинулся со 104-й строчки на 32-ю, добрался до четвертьфинала Гран-при, а в сезоне-2000/01 выступил на той же стадии в UK Championship.

Чемпионат Великобритании Ханн провел босиком по медицинским показаниям из-за сломанной кости в ноге во время парашютного прыжка. Еще раньше ему пришлось пропустить несколько турниров по причине травмы запястья – повреждение Квинтен получил при падении с мотоцикла. Примерно в то же время проявился скверный характер молодого таланта. Теперь он устраивал шоу не только за пределами стола, но и во время матчей.

В 1998-м Ханн сдал фрейм в матче против Стивена Ли, когда на столе оставалось 12 красных. Опытные снукеристы считали, что у австралийца слабый менталитет. «Возможно, таким образом он искал оправдание поражению, – предположил комментатор Дэйв Хендон. – Если он досрочно признавал проигрыш, то у себя в голове мог считать, что на самом деле остался непобежденным».

Квинтен обещал исправиться, уделять больше внимания карьере и соблюдать режим, но во время матчей все равно терял самообладание и нарушал все правила. На квалификацию ЧМ в 2000-м австралиец приехал в штанах камуфляжной расцветки. Ему объяснили, что в таком наряде его не пустят к столу из-за нарушения дресс-кода. Тогда Ханн отправился в ближайший магазин и купил черные брюки, но даже не снял бирку – демонстративно показал, что после встречи вернется в бутик и сдаст одежду.

В том же году Квинтен взбесил зрителей в матче второго раунда Гран-при против Ронни О’Салливана. Два фрейма Волшебник из страны Оз испортил мощным первым ударом прямо в пирамиду красных – шары раскатились по всему столу. В двух других партиях, которые начал Ракета, его соперник тоже со всей силы направил биток в группу. Тактическое противостояние обернулось хаосом, Ханн проиграл со счетом 0:5, а толпа проводила скандалиста свистом. Ассоциация снукера оштрафовала его на 750 фунтов за неспортивное поведение.

Когда Квинтена спросили, зачем он использовал такой экстремальный разбой, он объяснил, что после него шансы забить 50 на 50: шары разлетаются в разные стороны, и есть вероятность, что один из них свалится в лузу. В 2002-м Ханн повторил тот же прием в матче первого раунда ЧМ против Пола Хантера. Уступая 1:4 австралиец раскидал красные по столу и проиграл очередной фрейм, но затем преобразился и вынес Бекхэма сукна в десайдере. Безумные перфомансы по-прежнему не мешали постепенному восхождению в рейтинге – к началу сезона-2002/03 Волшебник из страны Оз занимал уже 14-е место.

Шестикратный чемпион мира Стив Дэвис предположил, что Квинтену стоит обратиться к психологу: «Снукером нужно наслаждаться. Обидно, когда проигрываешь фрейм за фреймом, но нельзя терять самообладание. Можно пообщаться с друзьями, но иногда проблема лежит глубже, и ее способен решить только профессионал». Несмотря на обвинения в непрофессионализме, некоторые поддержали Ханна. «Иногда он позорится, но его действия у стола завораживают, – продолжил Дэвис. – Говорят в спорте не осталось ярких личностей, но Квинтен – точно одна из них».

Самый скандальный эпизод с участием австралийца случился в первом раунде ЧМ-2004, когда только победа над Энди Хиксом могла сохранить Ханну место в топ-16. Соперники весь матч поддевали друг друга, а когда встреча закончилась поражением Волшебника из страны Оз 4:10, судье пришлось разнимать спортсменов. Хикс не удержался и издевательски напомнил противнику, что тот покинет элиту. В ответ разъяренный Квинтен бросил: «Ты лысый коротышка, и я надеру тебе зад на улице в любое время на твой выбор».

Энди отклонил предложение, но за него вступился другой снукерист – намного более атлетичный мощный Марк Кинг. Стороны договорились о благотворительном боксерском поединке. После нескольких недель подготовки австралиец и англичанин действительно подрались, причем секундантом Ханна выступал Ронни О’Салливан. В интервью Ракета признался, что ему нравятся непредсказуемость и авантюризм Квинтена. Журналисты и букмекеры считали фаворитом мощного Кинга, но по итогам трех раундов победу неожиданно одержал агрессивный и подвижный Ханн.

Боксерский поединок между Марком Кингом и Квинтеном Ханном Фото: Getty Images

«Мне понравился сам бой и тренировки, – сказал триумфатор. – Я бы хотел провести еще один такой поединок. Мы раздували конфликт, чтобы подогреть интерес к ивенту, хотя между нами действительно никогда не было дружбы. Мне вообще не нравится большинство других снукеристов, это люди не моего типа». В сентябре 2004-го Ханн провел еще один благотворительный бой, но на этот раз уступил гэльскому футболисту Джонни Мэги.

В следующем сезоне приключения Квинтена продолжились. На ЧМ снукеристу пришлось выступать с чужим кием, потому что свой повредился при перелете из Китая в Англию. Проблемы можно было избежать, если бы Ханн открыл чемодан и проверил принадлежности раньше, но он возобновил тренировки только накануне турнира. «Квинтен – хороший игрок, – рассуждал Кен Доэрти. – Но он себе на уме. Никто не может ему указывать, а он никого не слушает. Он проверил кий за два дня до старта чемпионата мира – такое отношение говорит о многом».

К середине 2000-х от австралийца ждали выхода на следующий уровень. Он еще не добирался до полуфиналов и редко показывал высокий уровень, несмотря на очевидный потенциал. Однако прогнозы не оправдались – громкие разборки отодвинули карьеру Квинтена на второй план. Еще осенью 2001-го на Ханна подала в суд студентка из ЮАР. Девушка утверждала, что напилась со снукеристом в клубе, приехала к нему в квартиру и подверглась насилию: мужчина якобы не реагировал на просьбы остановиться и занялся сексом против ее воли.

Присяжные пришли к выводу, что спортсмен невиновен. Девушка воспользовалась его популярностью и спровоцировала, записала номер Ханна и договорилась с ним о следующей встрече, а после приезда домой на такси позвонила предполагаемому насильнику и разговаривала с ним несколько минут. «Я не пытался соблазнить ее, – объяснил Квинтен. – Наоборот, она добивалась меня. Весь вечер она вела себя очень вызывающе».

Квинтен Ханн с матерью после суда Фото: Getty Images

Прошло еще четыре года, и ситуация повторилась – на этот раз сразу две девушки обвинили снукериста в том, что он напал на них у себя в квартире. Женщины утверждали, что пришли в гости к случайному знакомому, но не намекали на секс, а Ханн вел себя настолько агрессивно, что они испугались за свою жизнь: преследовал их, рычал, пинал ногами, хватал за руки и душил. Одна из пострадавших даже якобы лишилась зуба во время потасовки.

Квинтену грозил тюремный срок, но жюри во второй раз встало на его сторону. Врач не нашел у предполагаемой жертвы травм, которые, по ее словам, нанес Ханн. Свидетельница защиты – подруга одной из девушек – рассказала, что британский таблоид заплатил обвинительнице 1000 фунтов за фейковые показания ради сенсационного материала. Снукерист признал, что погнался за женщинами, но только для того, чтобы вернуть украденные ключи от квартиры. Он допустил возможность получения дамами пары синяков, но категорически отрицал сексуальное насилие, и присяжные ему поверили.

В тот момент, когда казалось, что все потрясения позади и можно снова сосредоточиться на снукере, репутация Квинтена получила удар, от которого Волшебник уже не оправился. На следующий день после оправдания The Sun выпустила разоблачение о том, как Ханн согласился сдать матч за деньги. Оказалось, что ранее в том же году журналист под прикрытием предложил австралийцу поучаствовать в договорняке и тот согласился. В качестве доказательства Всемирной ассоциации бильярда и снукера предоставили запись разговора с продажным спортсменом.

Ханн снялся с нескольких турниров подряд и пропустил дисциплинарное слушание. 14 февраля 2006-го комиссия признала его виновным, оштрафовала на 10 тысяч фунтов и запретила соревноваться до 2014-го. Плохой имидж сработал против Квинтена – когда в 2010-м на аналогичном нарушении попался Джон Хиггинс, шотландца забанили всего на полгода. Квинтена возмутила подобная несправедливость, но возобновить карьеру австралиец так и не попытался, хотя на момент окончания дисквалификации ему было всего 37.

Квинтен Ханн Фото: Getty Images

Ханн остался верен себе и ввязался в очередную авантюру: сменил имя на Джеймс Сонни Квинтен Хантер, открыл компанию Monarch FX и занялся махинациями на валютном рынке. Австралиец убедил клиентов, что если они вложат в его бизнес как минимум 15 тысяч долларов, то ежемесячно будут зарабатывать столько же и еще 5% сверху, но пирамида рухнула, а инвесторы остались в убытке. В 2016-м федеральный суд Австралии запретил Хантеру заниматься финансами на четыре года. Очередной бан истек в 2020-м – не исключено, что с тех пор Квинтен придумал новый сомнительный способ заработка и снова попал в неприятности.

«Я понимаю, почему его поведение задевало многих людей, – рассуждал комментатор Дэйв Хендон. – Он часто вел себя непрофессионально, но вместе с тем он разнообразил спорт. История Квинтена Ханна – это трагедия. Молодого парня, который мог покорить весь мир, погубила жадность. Он не заслуживает сочувствия, но снукер был бы ярче и разнообразнее, если бы он все еще выступал».

Когда Ханн обыгрывал Хантера, бился с Ли и О’Салливаном, от него ждали титулов и рекордов. Спустя 20 лет, несколько штрафов, три судебных процесса и одну дисквалификацию, он превратился в призрак – смутное воспоминание об игроке, которым ему так и не удалось стать.

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