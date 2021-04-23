Нет ничего удивительного в том, что снукеристы изредка наносят удары слабой рукой. Иногда спортсмену комфортнее сыграть так, чем пользоваться рестом и удлинителями, а в конце выигранных фреймов, когда серия еще продолжается, некоторые звезды специально радуют болельщиков трикшотами. Обычно соперники реагируют на такое шоу дружелюбно, но в первом раунде ЧМ-1995/96 необычный перфоманс 20-летнего Ронни О’Салливана спровоцировал серьезный конфликт и даже дисциплинарное разбирательство.

Конечно, в то время Ракета еще не достиг статуса легенды, но игнорировать его способности было невозможно. Подросток действовал быстро и эффектно, мгновенно принимал решения и буквально носился вокруг стола, если чувствовал вдохновение. Большинство экспертов и соперников уже тогда предвидели величие О’Салливана, другие считали его агрессивный стиль и страсть к шоу показухой, на которую наглец не имел права. Хотя к тому времени Ронни уже выиграл UK Championship и «Мастерс», в снукерной тусовке он держался особняком, а консерваторы из старшего поколения считали вундеркинда слишком дерзким.

Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

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Матчи О’Салливана часто превращались в представления, и встреча в Крусибле не стала исключением. Англичанину противостоял 36-летний канадец Ален Робиду, опытный и трудолюбивый, но далеко не такой талантливый и яркий, как Ронни: не поднимался выше 13-го места в табели о рангах, не доходил на рейтинговых турнирах дальше полуфинала. Борьба складывалась для Ракеты не сложнее тренировочного спарринга, продлилась меньше трех часов и завершилась со счетом 10:3. В разгроме не было бы ничего примечательного, если бы О’Салливан не добавил интриги: в последних фреймах фаворит регулярно исполнял удары левой рукой, хотя до этого считался правшой.

Выходка Ронни взбесила Робиду, который и так переживал из-за вылета. При счете 8:2 по фреймам преимущество англичанина в 11-й партии составляло 43 очка, а на столе остались только розовый и черный, но Ален все равно продолжал поиск снукеров от безысходности. О’Салливан подыграл сопернику и специально ввязался в тактическую борьбу, хотя несколько раз имел шанс забить розовый и оборвать страдания канадца. Когда Ракета отправил очередной шар в лузу левой, комментатор Джон Вирго упрекнул Ракету в желании унизить соперника.

После матча поверженный канадец настолько обиделся на издевательскую тактику, что не пожал О’Салливану руку, а не пресс-конференции выдал гневный монолог: «Ронни проявляет неуважение к другим профессионалам. Ему стоило приберечь такие удары для выставочных матчей. Я играл плохо, а он упивался этим. Ронни универсальный игрок, и у него нет необходимости играть левой рукой, если он может воспользоваться рестом. Нельзя допускать подобное на профессиональном соревновании». Робиду знал, о чем говорил: в том же году он выиграл чемпионат мира по артистическому снукеру в ЮАР, но не шел на экзотические удары в официальных матчах без необходимости.

Как и за столом, Ракета отреагировал на ярость соперника с надменной усмешкой. «Если он хочет вести себя как ребенок, это его право, – отрезал О’Салливан. – Главное, что толпа наслаждалась. Я не относился к нему уважительно, потому что он этого не заслуживал. Я хорошо играю левой рукой, могу сделать серию за 90 очков. Вообще-то я играю левой сильнее, чем он правой».

Через несколько дней Ронни пришел в себя, извинился за резкие слова и предложил оставить разборку в прошлом, но скандал продолжился. Оказалось, что перед матчем Ракета забыл пожать руку сопернику. Это с самого начала распалило Рабиду и убедило канадца, что над ним насмехаются, хотя О’Салливан не подошел к нему исключительно из-за невнимательности.

Директор турнира Энн Йейтс сообщила об инциденте в дисциплинарный комитет Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера. О’Салливана вызвали на разбирательство, ходили слухи о дисквалификации. Тот не понимал, в чем проблема: почему нельзя играть разными руками, если он амбидекстр, то есть одинаково хорошо владеет обеими? По легенде, чтобы доказать универсальность, Ронни обязали провести левой рукой выставочный матч против завершившего карьеру Рекса Уильямса, но на самом деле до этого не дошло – комиссия прислушалась к аргументам Ракеты.

Год спустя О’Салливан все-таки утвердился в качестве главного амбидекстра тура: разгромил левой рукой Питера Эбдона (6:1) в Премьер-лиге. В первом раунде ЧМ-1996/97 Ронни снова устроил шоу, но на этот раз никто не злился: Ракета провел самый быстрый максимум в истории (5 минут 8 секунд) и вынес Мика Прайса со счетом 10:6. На том же турнире Рабиду показал лучший результат в Крусибле – добрался до полуфинала, где уступил Кену Доэрти 7:17. Удивительно, но в следующем сезоне канадец не одержал ни одной победы и вылетел со всех турниров в первом раунде. Кий, которым он пользовался всю жизнь, во время ссоры сломал приятель, а привыкнуть к новому никак не получалось.

Ален Робиду Фото: Getty Images

Позже О’Салливан рассказал, что они с канадцем помирились и даже подружились – тот оценил мастерство Ронни и признал, что в игре левой не было ничего неуважительного. По иронии, в конце 1996-го именно Ракета встал на пути Алена в матче за German Masters и помешал выиграть заветный рейтинговый титул – Рабиду уступил 7:9 и больше до финалов не добирался. Они так и не стали принципиальным соперниками из-за разницы в классе, но именно та встреча на ЧМ ознаменовала революцию в снукере: уже скоро считалось абсолютно нормальным играть разными руками, чтобы дотянуться до сложного шара или повеселить зрителей.

«Мне жаль, что я не переквалифицировался в левшу еще раньше, – сокрушался О’Салливан. – Я играл правой так слабо, что стоило сменить руку. Но я знал, что люди подумают, будто я специально красуюсь. Люди быстро поняли, что я одинаково хорошо владею обеими руками. Алену не повезло, его это расстроило, и я понимал его эмоции, но я также взял семь фреймов у Стивена Хендри в финале, играя левой, и победил со счетом 10:8, а он в то время был чемпионом мира».

С тех пор от «слабой» руки Ронни страдали почти все топ-игроки, а сам Ракета влипал в намного более скандальные ситуации: лупил по шарам и сдавал фреймы, толкался с соперником, спорил с судьями и играл босиком. Рабиду завершил карьеру в 2004-м – он так и не поднялся выше девятого места в качестве профессионала, зато в Канаде еще несколько лет бился среди любителей. Вероятно, ссора с О’Салливаном и возмущение от того самого поражения так и остались самыми значимыми эпизодами в карьере Алена – именно его реакция привлекла внимание к универсальности Ронни, мотивировала того чаще играть левой и изменила отношение к снукерной амбидекстрии.

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