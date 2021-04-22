Причины решения Хирна очевидны. Прошлой весной босс снукера перенес операцию из-за сердечного приступа, а осенью 2020-го переболел коронавирусом. Все это время Барри работал, несмотря на проблемы со здоровьем: согласовал с правительством возобновление сезона после пандемийной паузы, договорился о возвращении болельщиков на чемпионат мира и запустил несколько новых турниров.

За последний год он привел дела в порядок, чтобы оставить труд всей жизни в идеальном состоянии. World Snooker Tour возглавил приближенный Барри Стив Доусон, а Matchroom Sport – сын Эдди. До этого Хирн-младший уже занимал руководящий пост и специализировался на продвижении боксеров – Энтони Джошуа, Александра Усика, Диллиана Уайта и других звезд. Из обычной промоутерской компании организация 72-летнего англичанина превратилась в династию.

Эдди и Барри Хирны Фото: Getty Images

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Новость об уходе Хирна поставила чемпионат мира на паузу: игроки, журналисты, комментаторы и болельщики отвлеклись, чтобы поблагодарить Барри за трансформацию спорта. Его провожали намного теплее, чем обычного топ-менеджера, администратора и бюрократа. «Спасибо за то, что вытащил нас из дыры, в которой снукер был 10 лет назад и привел туда, где мы сейчас», – написал в твиттере Джадд Трамп. Лидер мирового рейтинга раскрылся и достиг величия именно в эпоху Хирна.

Когда в начале 2010-х Туз только закрепился в элите, спорт умирал. Игроки зарабатывали копейки и совмещали турниры с обычной работой, инвесторы не обращали внимания на бильярд. Без спонсорских контрактов, современных форматов и привлекательной подачи снукер навсегда остался бы шоу для гиков. «Снукер превратился в исчезающий анахронизм, – язвил колумнист The Guardian Барни Ронэй. – Игра, которая раньше дарила красоту и драму, не выдержала собственного тяжеловесного имиджа. В снукере годами не происходило ничего радикального, он погряз в мелочной суете».

Однако уже через несколько лет ситуация резко изменилась. В конце 2009-го Барри Хирна избрали на пост председателя Всемирной ассоциации бильярда и снукера, а в июне 2010-го промоутер заполучил контрольный пакет World Snooker Limited. За обещавшего революцию босса Matchrom Sports проголосовали 35 из 64 топовых игроков.

Сторонники Хирна указывали на его опыт в снукере. Англичанин еще в 1970-х владел несколькими залами и продвигал телевизионные трансляции, а с 1980-х занимался карьерой будущего шестикратного чемпиона мира Стива Дэвиса. Через несколько месяцев после назначения Хирна начались масштабные преобразования. Сумма призовых в сезоне-2010/11 выросла с 4 млн евро до 5,2, в календаре появились новые турниры: экспериментальный Shoot-Out с ударами на скорость и матчами из одного фрейма, чемпионат мира среди ветеранов. Возобновился German Masters, который не проводился с 1998 года.

«Все было слишком мелко, – объяснил Хирн главную проблему снукера до своего назначения. – Уныло, сонно, безжизненно. Это был спорт, которым занимались на полставки, а в современном мире нет места такому формату. Когда я возглавил World Snooker, то сказал, что разнесу все и начну сначала. Мы так и сделали – и у нас получилось. Для меня это была легкая работа – возможности лежали на поверхности, а я занимаюсь подобным уже 40 лет».

Барри справедливо указал на то, что раньше в снукере вообще не существовало менеджмента: боссы не привлекали новую аудиторию, вместо развития спорта и внедрения новых форматов полагались на старых звезд и ностальгировали по успешным временам. Запрет на рекламу табачной продукции в начале 2000-х оставил бильярд без главного спонсора. Раньше за имидж отвечали эффектные джентльмены с сигаретами, но в XXI веке уже нельзя было продвигать профессиональный спорт благодаря курению, а ничего лучше в World Snooker не придумали.

Из-за потери контрактов сократилось количество турниров: в сезоне-2003/04 состоялось всего восемь рейтинговых ивентов. Для сравнения в сезоне-2018/19 (последнем до пандемии) таких соревнований было 20, не считая престижные пригласительные турниры – например, Чемпион чемпионов, который Matchroom Sports возродил в 2013-м. Общая сумма призовых под руководством Барри росла с каждым годом и теперь составляет больше 17 млн евро. «Это похоже на встречу со старой подружкой, которая выглядела уже не так привлекательно, – сказал Хирн о преображении спорта. – Мы отвезли ее в санаторий, сделали несколько инъекций ботокса, и теперь она снова прекрасна».

Барри не только спас игроков от нищеты, наладив связи со спонсорами, но и развернул масштабную глобализацию. С момента появления в конце XIX века снукер считался исключительно британским спортом. Редкие иностранцы не влияли на общую картину – в других странах почти не интересовались этой разновидностью бильярда. Хирн воспользовался сформировавшимся в конце 2000-х поколением азиатских звезд – Дина Джуньху, Марко Фу, Ляна Веньбо – и вывел World Snooker на мировой рынок. В календаре появились China Championship, Shanghai Masters и Indian Open. В Китае начался настоящий бум: переполненные арены, талантливые тинейджеры в туре.

Несколько лет назад Хирн упомянул, что хочет развивать снукер в Африке и Латинской Америке – наверняка преемники Барри продолжат стратегию по расширению спортивной географии. В 2019-м WST договорился о проведении рейтингового турнира с призовым фондом в 2,5 млн в Саудовской Аравии – ивент пришлось перенести из-за коронавируса, но он точно состоится либо в следующем сезоне, либо через год.

Для восстановления имиджа и популярности снукера оказались важны даже небольшие детали. Например, с 2010-го игроки на больших турнирах выходят к столам под музыку, как в боксе и MMA. Такие мелочи напоминают болельщикам, что игроки – не просто селебрити из телевизора, а еще и личности. Спорт стал богаче и профессиональнее, но парадоксальным образом новому руководству удалось сплотить снукеристов и зрителей.

Общение Хирна с игроками напоминали отношения отца с детьми: иногда Барри строго одергивал Ронни О’Салливана или Джадда Трампа за слишком резкие выступления, но неизменно признавал талант и достижения главных звезд. «Ронни не нравится любая власть, – терпеливо рассуждал промоутер. – Это относится ко многим гениям, но мы живем в обществе, где существуют правила. Я хочу обнять его, а не бить камнем по голове. Ему нужно понять, как мы работаем, а нам нужно понять, какие изменения он готов предложить».

Барри Хирн Фото: Getty Images

Одно из последних значительных достижений Хирна – запуск Championship League в обновленном формате летом 2020-го. Снукер первым из всех видов спорта в Великобритании вышел из локдауна. Розыгрыш в три групповых этапа позволил каждому участнику тренироваться и заработать хотя бы несколько тысяч – неоценимая помощь для оставшихся без денег снукеристов из подвала рейтинга. «Мы занимаемся спортом на благо 128 игроков, а не одного, – настаивал Барри. – Ни один человек не может быть важнее снукера. Ни я, ни Ронни, ни Стив Дэвис».

В 2011-м решение Хирна проводить матчи первых раундов чемпионата Великобритании в формате до шести побед, а не до девяти, как раньше, вызвало настоящий бунт. «Игроки не имеют никакого значения, так что ***** [нафиг] игроков, – бушевал Марк Аллен. – Когда Барри пришел, он сказал, что не изменит формат мэйджоров. Прошло полтора года, и регламент UK Championship переписали. Не сомневаюсь, что следующий на очереди чемпионат мира. Барри здесь, чтобы зарабатывать деньги, а не заботиться об игроках. Все традиции отправились к черту».

Ворчливый североирландец не раз выступал непримиримым критиком Хирна – однажды в знак протеста против Барри Аллен даже пришел на пресс-конференцию с заклеенным ртом. Однако весной 2021-го Марк провожал босса World Snooker в отставку совсем по-другому. «Все, к чему он прикасался, превращалось в золото, – сказал 35-летний спортсмен. – В 2010-м мы даже не считали себя полноценным спортсменами, а теперь жалуемся, что играем слишком часто – потрясающее преображение. У нас случались разногласия, но мы будем по нему скучать. Они справились с коронавирусом на голову лучше любого другого спорта, это достижение Барри и его команды».

Хирн мастерски тасовал форматы: укоротил некоторые турниры, но в качестве альтернативы предложил новые ивенты с длинными поединками. Такая стратегия умиротворила даже отступников вроде Аллена.

10 лет назад профессионалы боялись, что к власти пришел жадный бизнесмен, которому нет дела до спорта. Они ошибались: Хирн обогатил не только себя, но и игроков, разнообразил турниры, сделал снукер стильным и современным. Боссу WST удалось невозможное – он никогда не был профессиональным спортсменом, но стал легендой снукера. Его наследие – это миллионные контракты, полный календарь, вундеркинды с разных континентов и уверенность, что в 2031-м снукер по-прежнему никуда не исчезнет.

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