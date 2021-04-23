В матче второго раунда чемпионата мира по снукеру между Джоном Хиггинсом и Марком Уильямсом шотландец исполнил первый удар фрейма в стиле валлийца и поставил того в сложную ситуацию. После удара от борта по красным биток остановился прямо за пирамидой.

Хиггинс затроллил Уильямса 1-м ударом. Марк закрутился у стола

Благодаря такому приему сам Уильямс вышел во второй раунд чемпионата мира, когда со счетом 10:4 победил Сэма Крейги. После уловки Марка Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера отправила электронное письмо нескольким ведущим игрокам этого вида спорта с целью выяснить мнение, следует ли запретить такую спорную тактику.

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«В мире происходит гораздо больше, о чем нужно беспокоиться, чем мой покойный срыв. Разве у них нет ничего лучше, чем рассылать электронные письма, спрашивая игроков, нравится ли им это и нужно ли их забанить? Я подумаю о другом ударе. Почему бы мне просто не разбить пирамиду или не оставить все красные – они будут довольны этим?» – возмущался Уильямс.

У такой тактики есть серьезные противники. Джадд Трамп – один из тех, кто выступает против. Первый номер рейтинга называет удар крайне негативным, хотя он и не стал призывать к тому, чтобы его объявляли нелегальным.

На другом плече сидит Ронни О'Салливан – он уже повторил удар Уильямса в матче с Энтони Макгиллом. Получилось эффектно, но не эффективно, потому что Макгилл забрал фрейм.

Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

Уильямс же пообещал исполнить фирменный удар в матче второго раунда против Джона Хиггинса. «Это законный удар, и я не вижу тут проблемы, это фарс», – сказал Марк. Но Хиггинс опередил протестующего валлийца, таким образом слегка подшутив над ним.

А Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера заявила, что удар запрещать не будет: «Как представительный орган игроков тура, WPBSA Players запросили мнение снукеристов по этому вопросу. Параллельно также проводились консультации с Комитетом по правилам WPBSA. Однако после этого процесса стало ясно, что в настоящее время ни члены в целом, ни Комитет по правилам не желают, чтобы WPBSA как руководящий орган спорта приступила к изменению правил», – отреагировали в организации.

Ждем новые шедевры в исполнении Уильямса, О'Салливана и Хиггинса! А матчи чемпионата мира по снукеру можно смотреть на каналах Eurosport, а также на сайте Eurosport в блоке «Сейчас в эфире» на главной странице или в разделе «Смотреть».

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