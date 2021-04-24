Действующий чемпион мира Ронни О'Салливан не смог защитил титул, покинув чемпионат мира по снукеру в 1/8 финала.
45-летний британец со счетом 12:13 уступил шотландцу Энтони Макгиллу, который на прошлом ЧМ вылетел в полуфинале. По ходу матча Макгилл вел с комфортным счетом 10:5, но Ронни отыгрался и вышел вперед на одно очко. В решающем фрейме шотландский снукерист все же оказался сильнее.
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- О'Салливан – шестикратный чемпион мира.
- Турнир проходит со зрителями, на финале организаторы протестируют полную заполняемость арены.
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