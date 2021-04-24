14 августа 2020 года Кайрен Уилсон со слезами объяснял, какие противоречивые эмоции раздирают его после выхода в финал чемпионата мира. Англичанин выдержал трехдневный марафон против Энтони Макгилла и осуществил мечту детства, но все получилось совсем не так, как он представлял: зеленый шар в драматичном десайдере упал флюком после плохого отыгрыша, и Воин обеспечил главный матч карьеры благодаря случайности. Эмоций на финал против Ронни О’Салливана уже не осталось – Ракета разгромил молодого соперника 18:8 и выиграл главный трофей в шестой раз.

В отличие от Кайрена Макгилл оставался спокойным и хладнокровным даже после трагичного вылета. Шотландец вел 6:2 после первой сессии, выдержал натиск фаворита в середине матча, а на решающем отрезке снова вырвался вперед, но титанического усилия не хватило для победы. В документальном фильме британского Eurosport об эпохальном полуфинале Уилсон рассказал, что подобное поражение лишило бы его равновесия минимум на год. Энтони отреагировал по-другому – бесстрастно предположил, что его лишили финала снукерные боги. Он не предавался философским рассуждениям, зато в следующем сезоне сделал все, чтобы исправить несправедливость.

Энтони Макгилл Фото: Getty Images

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В первом раунде ЧМ-2021 Гладиатор из Глазго вынес опытного Рики Уолдена (10:5), а в 1/8 встретился с О’Салливаном. Судьба будто специально свела Макгилла с Ронни в качестве компенсации за несостоявшийся годом раньше финал. Победа Ракеты казалась очевидным исходом: действующий чемпион начал турнир легким разгромом Марка Джойса с тремя сотнями подряд, а возможность сравняться со Стивеном Хендри по количеству титулов чемпиона мира дополнительно мотивировала главного бунтаря снукера. К тому же Энтони проиграл все шесть предыдущих матчей против О’Салливана – типичная статистика андердога, которому внушает страх легендарный соперник.

Однако матч сложился совсем не так, как прогнозировали. После двух сотен в первой сессии Ронни повел 4:1, но Макгилл не отступил и взял три фрейма подряд. Во второй сессии Энтони действовал еще более собранно и захватил инициативу – решающая стадия встречи началась при счете 10:5 в пользу шотландца. Сопернику оставалось всего три партии до победы, когда О’Салливан включился в борьбу. Ракета преобразился и наколдовал себе преимущество 11:10. Такие перевоплощения почти всегда гарантируют англичанину победу – противники разваливаются, когда великий ветеран исполняет невозможные удары и выбивает серию за серией.

Макгилл в очередной раз обманул ожидания. Мини-камбэк Энтони в самом конце – главная история ЧМ-2021. Шотландец действовал с сосредоточенностью игрока в покер. Не показывал эмоций, тщательно готовился к ударам, анализировал положение шаров и не психовал после промахов. Противники обменялись крупными брейками, и матч перешел в десайдер. Решающей фрейм складывался по тому же сценарию, что и остальная встреча: Ронни начал серию и набрал 42 очка, но ошибся, а Макгилл выполнил необходимую задачу невозмутимо, будто разыгрывал позицию на тренировке. Пока болельщики в Крусибле с трудом сдерживали взволнованный шепот, шотландец раскидывал красные по лузам, и только после гарантировавшего победу коричневого отреагировал на историческое достижение победным криком.

После такого результата большинство других снукеристов испытывали бы эйфорию или опустошение, но Энтони рассудительно поделился мыслями о триумфе против: «Я не обыгрывал его раньше, но не помню, когда мы встречались в последний раз. Все эти матчи пришлись на начало моей карьеры – я еще не был настолько хорош, как сейчас. У меня была маленькая возможность, потому что теперь я стал сильнее». Игроки и болельщики восхищались самообладанием Макгилла, а тот оценивал вынос Ронни трезво и без лишнего пафоса – как любой другой матч.

В начале карьеры шотландца прозвали Улыбающимся асассином, но никнейм не прижился. Для такого прозвища Энтони слишком редко радовался на публику и менял выражение лица – хмурый покерфейс для него намного привычнее. К матчам Макгилл относится не как к дружеским спаррингам, а как к рыцарским поединкам. Его бойцовские качества особенно ярко проявляются в Крусибле, где матчи растягиваются на несколько дней, а каждая победа приносит несколько десятков тысяч фунтов и рейтинговых очков.

В 2016-м он отреагировал на первый рейтинговый титул – Indian Open – максимально рационально и прагматично: «Не хочу принижать это достижение, у меня останутся отличные воспоминания, но теперь с этим покончено. Я знаю, что это большой шаг для меня, но также знаю, что это не чемпионат мира, не UK Championship и не «Мастерс». Так же прозаично молодой талант рассуждал о будущем после спорта: «Комфортно быть снукеристом, когда входишь в топ-10, но мало кому это удается. Я бы хотел быть чемпионом мира и звездой, но если оставаться реалистом, возможно, мне придется вкладывать призовые в недвижимость. Я знаю, что карьера не продлится вечно».

Энтони Макгилл и Кайрен Уилсон. Indian Open 2016 Фото: Getty Images

Турниры «тройной короны» не пугали Макгилла, а дополнительно мотивировали и закаляли. В 2015-м он пробился в Крусибл через квалификацию, но выбил звездного соотечественника Стивена Магуайра в первом раунде (10:9) и действующего победителя турнира Марка Селби во втором (13:9). Следующие пять лет показали, что успех рыжего шотландца – не случайность, а закономерность. Макгилл провалил пару сезонов, но к прошлому ЧМ перезагрузился и снова превратился в гладиатора.

В 1/16 он на равных противостоял Джеку Лисовски, а в решающем фрейме рискнул и сильным ударом убрал синий, когда на столе оставалось лишь три шара. Дальше досталось Джейми Кларку, матч против которого чуть не закончился потасовкой. Энтони проигрывал 2:7, злился и огрызался на соперника за то, что тот мешает целиться. Перепалка вдохновила шотландца на камбэк – очередная победа в решающем фрейме и проход в четвертьфинал, где его жертвой пал Курт Мафлин. Побрившийся наголо Макгилл держался сосредоточенно и выглядел настолько угрожающе, словно вот-вот переломит кий об колено и пойдет с ним прямо на оппонента.

В игре Энтони нет одного выдающегося аспекта. Он не поражает воображение дальними ударами, как Лисовски, и не пытает соперников тактикой, как Селби, но целеустремленность и универсальность делают его опаснее многих звезд. В критических ситуациях Макгилл выдерживает баланс между внешним спокойствием и кипящей внутри яростью. Он не психует и не лупит по шарам, как Магуайр или Картер, а использует страх неудачи и недовольство себе на пользу: преображается прямо по ходу встречи и переворачивает безнадежные поединки. Занятое Уилсоном прозвище Воин подошло бы Энтони намного лучше, чем Улыбающийся убийца или Тартановый самородок.

После вылета О’Салливан сказал, что на этот раз снукерные боги поступили правильно: наградили Макгилла победой против него после обидного вылета в прошлом сезоне. Ракета ошибся – на самом деле Энтони прошел дальше не потому, что это было правильно или справедливо, а благодаря невероятному усилию, характеру и силе воли. Даже когда его прижимают к бортам и не оставляют шансов, шотландец отказывается признавать поражение. Его выступления в Крусибле – лучший пример того, насколько успехи снукеристов зависят от настроя и психологии. Ни год назад, ни сейчас никто не называл Макгилла претендентом на титул, но если он станет чемпионом мира, в этом не будет ничего удивительного.

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