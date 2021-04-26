В сезоне-2020/21 невозможно представить снукер без Нила Робертсона. Долговязый блондин бьется за каждый трофей с набравшим космическую форму Джаддом Трампом, коллекционирует сотни и доминирует даже на фоне соперников из топ-16. Гром взял 20 титулов за карьеру, что само по себе является грандиозным достижением, но еще важнее, что он – первый спортсмен из-за пределов Великобритании, которому удалось добиться таких успехов в джентльменской разновидности бильярда.

В конце 1990-х первые строчки рейтинга оккупировали англичане, шотландцы и валлийцы. Исключением можно считать Джеймса Уоттану (снукерист из Таиланда), который добирался до третьего места и выиграл три рейтинговых турнира. Но на первом плане все равно оставались местные звезды: Стивен Хендри, Джимми Уайт, Ронни О’Салливан, Марк Уильямс, Джон Хиггинс. Большинство турниров проходили в Великобритании, а иностранцам не хватало ни денег, ни мотивации, чтобы пробиться за границу.

Тинейджер Робертсон увлекся снукером, потому что его отец владел клубом в Мельбурне, но для Нила ситуация осложнялась тем, что его любимый спорт процветал на другом континенте. Уже в 14 он поучаствовал в Australian Open и стал самым молодым автором сотенной серии в истории турнира, но локальные триумфы не гарантировали профессиональных успехов. Несмотря на риски и неопределенность, в 15 лет он оставил школу, чтобы полностью посвятить себя снукеру. Родители поддержали Нила, хотя осознавали авантюрность решения: даже взрослые игроки часто совмещали снукер с другой работой, потому что иначе не могли обеспечить семью.

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Нил Робертсон и Ронни О’Салливан Фото: Getty Images

В сезоне-1998/99 Робертсон попал в тур, но ни на одном турнире не прошел даже квалификацию. Самым значимым достижением австралийца стал третий отборочный раунд чемпионата мира. На протяжении трех следующих лет Нил лишь однажды попал в основную сетку и даже тогда уступил в первом матче. Профессиональный спорт оказался сложнее, чем ожидал Нил. Во-первых, средний уровень соперников в несколько раз превосходил скиллы противников по австралийским соревнованиям. Во-вторых, подросток страдал по родине. Его охватили сомнения: возможно, переезд на другой конец света без денег, связей и перспектив был ошибкой.

Робертсон поселился в Лестере – заснеженная английская провинция резко контрастировала с тусовочным Мельбурном и угнетала иностранца. Еще сильнее напрягала нищета: когда Нил прилетел в Англию, денег в кошельке не хватило бы даже на обратный билет. Из-за постоянных поражений он почти ничего не зарабатывал и даже не мог позволить себе новую жилетку. Чтобы не играть в детской, из которой он давно вырос, пришлось на сезон одолжить запасную у знакомого. «Я подумал, что ни за что не смогу и дальше жить в Англии, – вспомнил Нил. – Это был настоящий кошмар. Отвратительные результаты, ненавистное жилье, я скучал и хотел домой».

Наконец он не выдержал, вернулся в Австралию и поселился с братом, но перед ним встал вопрос, как зарабатывать на жизнь. Еще недавно Робертсон мечтал о популярности и огромных чеках, теперь ему пришлось коротать дни в центре занятости среди бедных и уставших людей без амбиций и ориентиров. У Нила не было даже школьного образования, а собеседования не помогали: он никак не мог найти обычную работу, от которой его не выворачивало бы наизнанку.

В этот период постоянных сожалений и сомнений парню помогла определиться поддержка родных. «В перерывах между поиском работы я участвовал в нескольких турнирах, – рассказал Робертсон. – Все это время мама, ее партнер Крис и мой папа очень поддерживали занятия снукером. Они помогли мне избавиться от напряжения и объяснили, что я необязательно должен побеждать на каждом турнире». Успехи в любительском австралийском туре вернули Нилу вдохновение: он выиграл четыре из 14 сезонных ивентов и задумался о еще одной попытке пробиться в большой спорт.

Робертсон вышел из тяжелого положения шикарным ударом

Решающей стала победа на ЧМ среди игроков до 21 года, который летом 2003-го проводился в Новой Зеландии. Триумф обеспечил Робертсону место в туре, а родители убедили, что снукеру стоит дать еще один шанс. Они отчетливо понимали, что раскидывать шары по лузам сыну нравится больше, чем торговать мороженым или перекладывать коробки на складе, даже если спорт приносит меньше денег. Возвращение в Англию обернулось успехом. На этот раз Нил поселился в Кембридже с другими австралийскими игроками Йолом Янгером и Стивом Мисфудом.

В оживленном студенческом центре и с соотечественниками австралиец больше не чувствовал себя одиноким. Он подружился с другими профессионалами – в академии, где тренировался Нил, также занимались чемпион мира Питер Эбдон и другой молодой иностранец Дин Джуньху. Годы переживаний и сомнений оправдались – на этот раз Робертсон закрепился в туре. В сезоне-2003/04 он дошел до первого четвертьфинала и выиграл один из отборочных турниров на «Мастерс». Дебютного рейтингового титула пришлось ждать до февраля 2007-го, когда Грому покорился Welsh Open, но к тому моменту он уже давно не задумывался о смене профессии.

Жизнь вдали от семьи закалила Нила и подготовила к постоянным разъездам – проводить несколько недель в году в Китае ему не так тяжело, как британцам, которые обычно не путешествовали дальше соседнего города. Из-за постоянной разлуки каждая встреча с родственниками обрела особое значение. Плотный календарь позволял Робертсону навещать родителей всего пару раз в году, а их редкие визиты в Англию придавали ему сил и мотивировали перед важными матчами.

Нил Робертсон с матерью Элисон Хантер после победы на ЧМ-2010 Фото: Getty Images

Поддержка мамы Элисон оказалась ключевым фактором успеха Нила в двух важнейших финалах: на ЧМ-2009/10, когда он одолел Грэма Дотта (18:13), и на UK Championship в 2013-м, когда разобрался с Марком Селби (10:7). Второй титул сделал Нила первым игроком не из Великобритании, который собрал «тройную корону».

В интервью Гром первым делом поблагодарил за историческое достижение главную болельщицу. «Она потрясающая, и ей было непросто растить нас с братом, – признался Робертсон после очередного мэйджора. – Она очень много работала, чтобы я мог заниматься снукером. Когда я переехал в Кембридж, они с ее партнером Крисом и моим папой сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно».

Некоторым спортсменам трудно сохранять концентрацию из-за семьи, но Нила, наоборот, делают сильнее близкие. Робертсон с невестой Милли воспитывает двоих детей, и возможность разделить с ними радость превратила его в еще более мощного игрока. Его личность сформировалась благодаря трудному старту карьеры, пережитым тяготам вдали от дома и вере родных. Неудивительно, что для Грома их усилия значат даже больше, чем для большинства британских спортсменов. Те видятся с родителями каждый день, а для Нила редкие встречи превращаются в праздники, которые становятся еще приятнее благодаря трофеям.

Нил Робертсон с сыном Александром после победы в финале «Мастерс»-2012 Фото: Getty Images

Пандемия оказалась для чувствительного Робертсона самым серьезным испытанием со времен переезда. Из-за строгих протоколов безопасности в Австралии он не виделся с отцом Ианом почти два года и впервые с начала 2000-х ощутил настолько сильную тоску по родине, что даже обдумывал вариант с отъездом из Англии. В таком случае Нилу пришлось бы сняться со всех турниров на ближайшие четыре-пять месяцев, однако родственники, как всегда, спасли снукериста от уныния: его невеста написала несколько писем в австралийские правительственные инстанции и напомнила о заслугах снукериста, чтобы папу выпустили из страны повидаться с сыном. Робертсон-старший появился в Англии неожиданно для Нила – сюрприз растрогал того до слез.

«Было невероятно снова увидеть отца, – радовался Нил накануне чемпионата мира. – Теперь у меня совершенно другой настрой. Не могу дождаться выступлений в Крусибле и радуюсь, что папа сейчас рядом со мной». Раньше австралиец редко показывал на главном турнире максимум возможностей: один выход в финал (хоть и победный) и два полуфинала c 2003 года – скромный результат для игрока такого уровня. Возможно, на этот раз очнувшийся от пандемийной тоски Робертсон наконец повторит достижение 2010-го – самые важные события в его карьере обычно происходят именно благодаря поддержке родителей.

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