На чемпионате мира по снукеру, который проходит в Крусибле (Шеффилд, Великобритания), определились полуфиналисты. За выход в главную стадию турнира поспорят Стюарт Бинэм и Марк Селби, Кайрен Уилсон и Шон Мёрфи. Все – британцы по национальности.
В четвертьфиналах Уилсон прошел Нила Робертсона (13:8), Селби – Марка Уильямса (13:3), Бинэм – Энтони Макгилла (13:12), Мёрфи – Джадда Трампа (13:12).
- Из четверки полуфиналистов титула чемпиона мира не имеет только 29-летний Уилсон.
- Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан сенсационно вылетел в 1/8 финала от Макгилла.
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