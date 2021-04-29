На чемпионате мира по снукеру, который проходит в Крусибле (Шеффилд, Великобритания), определились полуфиналисты. За выход в главную стадию турнира поспорят Стюарт Бинэм и Марк Селби, Кайрен Уилсон и Шон Мёрфи. Все – британцы по национальности.

В четвертьфиналах Уилсон прошел Нила Робертсона (13:8), Селби – Марка Уильямса (13:3), Бинэм – Энтони Макгилла (13:12), Мёрфи – Джадда Трампа (13:12).

Из четверки полуфиналистов титула чемпиона мира не имеет только 29-летний Уилсон.

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