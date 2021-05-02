На чемпионате мира по снукеру в Крусибле (Шеффилд, Англия) определились финалисты. За титул поспорят британцы Марк Селби и Шон Мёрфи.
В полуфиналах они прошли Стюарта Бинэма и Кайрена Уилсона соответственно. Селби выиграл со счетом 17:15, Мёрфи одержал более уверенную победу – 17:15.
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- 37-летний Селби – трехкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017), 38-летний Мёрфи выиграл титул в 2005 году.
- Финальный матч начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.
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