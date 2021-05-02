На чемпионате мира по снукеру в Крусибле (Шеффилд, Англия) определились финалисты. За титул поспорят британцы Марк Селби и Шон Мёрфи.
В полуфиналах они прошли Стюарта Бинэма и Кайрена Уилсона соответственно. Селби выиграл со счетом 17:15, Мёрфи одержал более уверенную победу – 17:15.

Космический Мёрфи прибил Уилсона и вышел в финал

Чемпионат мира
Определились полуфиналисты ЧМ. Трамп и Робертсон вылетели
29/04/2021 В 05:51
  • 37-летний Селби – трехкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017), 38-летний Мёрфи выиграл титул в 2005 году.
  • Финальный матч начнется 2 мая в 15:00 по московскому времени.
Хиггинс и Ронни поддержали фишку Уильямса. Его удар хотели запретить
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Снукер
Ученый вычислил величайшего снукериста. Это не Ронни
29/03/2021 В 07:20
Снукер
«В полуфинале ЧМ он был ранен». О'Салливан поиздевался над Селби
12/01/2021 В 19:26