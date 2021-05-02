При счете 4:10 выход Кайрена Уилсона в финал ЧМ вызывал мало сомнений. Воин действовал цепко, эффектно убирал со стола красные дальними ударами, пользовался ошибками противника и провел целых четыре сотенных брейка. Шон Мёрфи не проваливал матч, но серийность Кайрена почти не оставляла чемпиону 2005 года шансов на ошибку: он либо доводил атаку до конца одним подходом, либо отдавал позицию Уилсону.

В двух следующих фреймах 29-летний англичанин мог увеличить отрыв, однако соотечественник выцарапал две партии и сократил отставание. Близость титула вдохновила Мёрфи, а безвыходное положение заставило действовать максимально сосредоточенно. По ходу третьей сессии матч выскользнул из рук Уилсона: Шон перехватил инициативу и теперь делал то, что в дебюте удавалось Кайрену.

Утром перед завершением полуфиналов Мёрфи признался в твиттере, что это важнейший день его карьеры за последние шесть лет. «Получится ли у меня пройти в завтрашний финал, или я буду проходить тест на коронавирус, чтобы полететь домой в Дублин, – подзадоривал себя Шон. – Давайте узнаем». Страх провала подействовал на Волшебника магически: из его игры пропали любые недостатки, положение догоняющего не придавило его, а, наоборот, превратило в снукерного терминатора.

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Космический Мёрфи прибил Уилсона и вышел в финал

По ходу грандиозного камбэка Мёрфи выиграл 13 из 15 последних фреймов – уникальный провал Уилсона. Каждая выигранная партия придавала Шону уверенности, пока его соперник кис в кресле. В последней сессии Кайрен выглядел напряженным и зажатым – он получал атаку в каждом из пяти фреймов, но слишком много думал даже над простыми ударами, делал неточные выходы, промахивался и оставлял набравшему ход румяному Мёрфи открытую позицию.

Когда очередной поиск снукеров ни к чему не привел, и Шон победил со счетом 17:12, Уилсон вызывал даже не сочувствие, а жалость. Казалось, ему хочется поскорее убраться с арены и забыть о спорте на несколько месяцев.

Волшебник выдал практически идеальный отрезок и несколько часов уничтожал Кайрена, однако один эпизод особенно повлиял на перелом в полуфинале. В 20-м фрейме Шону был нужен снукер, когда на столе оставались только цветные, но Уилсон внезапно уронил биток и подарил сопернику четыре очка. Мёрфи зачистил стол вплоть до черного и завершил тактическую битву на последнем шаре эпичным дальним ударом. Воин по-прежнему лидировал со счетом 11:9, но Шона настолько завел локальный триумф, что он демонстративно вскинул кулак.

Такое поведение – редкость для консервативного снукера, где спортсмены в лучшем случае празднуют победу в финале. Мёрфи отреагировал на выигранный фрейм так, будто уже взял титул. Эмоциональный жест помог: Уилсон занервничал еще сильнее, а болельщики, которым понравилось празднование, громко поддерживали Шона. После того эпизода Кайрен так и не собрался, а Волшебник завершил еще несколько победных брейков вскинутым кулаком. Он оказал на Уилсона неподъемное психологическое давление – тот так сильно хотел отомстить за самоуверенность, что не выдержал и развалился.

После вылета Воин первым делом пожаловался на слишком бурное поведение Мёрфи: «Думаю, это немного глупо. Такое не для меня. Шон сделал то, что должен был, чтобы добраться до меня. Я не говорю, что он сделал это специально. Нужно отдать ему должное – он великий чемпион, и он набрал ход. Он шел на удары, от которых большинство других игроков отказались, и раскидывал шары по лузам. Я в ярости – мне хотелось выиграть турнир, а не остановиться в полуфинале».

Мёрфи отказался извиняться перед Уилсоном. «Мы участвуем в турнирах весь сезон, но одни соревнования важнее других, а это – самое важное из всех, – объяснил Шон. – Оно значит больше, чем все остальные. У меня нет никаких проблем с вскинутыми кулаками. Я думаю, что в снукере нужно больше таких эмоций, как в других видах спорта. В этом не было ничего неуважительного по отношению к Кайрену. Я праздновал удары, когда это казалось уместным, и в этом нет ничего неправильного».

Напоследок Волшебник не удержался и снова поддел Уилсона – напомнил, что важен не только сам снукер, но и взаимодействие с болельщиками: «Мы в театре, это шоу. Я не собирался бесить его этим способом или как-то еще. Победы на крупных турнирах перед реальными зрителями – это нечто большее, чем просто удары по шарам. Возможно, Кайрен пока не рассматривал ситуацию таким образом».

Мёрфи прав – в его действиях не было ничего оскорбительного, а эмоции – неотъемлемая составляющая даже самого спокойного спорта. Уилсон не справился с напряжением, потому что почувствовал, насколько Шон мотивирован, но это исключительно его проблема. Более опытный игрок нашел способ перевернуть игру и победил в одном из главных матчей карьеры.

Кайрен Уилсон и Шон Мёрфи Фото: Getty Images

Легко представить переживания Кайрена. Во-первых, он мощно начал матч, но уйти в отрыв никак не получалось – наоборот, Мёрфи постепенно съедал драгоценное отставание. Во-вторых, предыдущая встреча соперников в финале Welsh Open-2020 завершилась победой Шона со счетом 9:1. Воспоминания об унижении помешали Уилсону сосредоточиться, а соперник добил агрессивными празднованиями.

Наконец, Воин вплотную приблизился ко второму финалу ЧМ подряд. В прошлом сезоне он легко уступил титул Ронни О'Салливану (8:18), но на этот раз получил шанс реабилитироваться. Запредельное желание снова сразиться за снукерную корону сделало Кайрена уязвимым. Пока он слабел, Шон становился мощнее.

Уилсона давно называют самым талантливым снукеристом до 30 лет, но чтобы выигрывать мэйджоры, ему нужно сохранять самообладание в напряженных матчах с топ-соперниками. Кайрену не удается показывать лучшую игру, когда обстоятельства складываются против него: он превращается в тень спортсмена, который в других матчах действует хладнокровно и сам дожимает андердогов в том же стиле, в котором против него действуют Мёрфи и другие звезды.

Воин берет второстепенные титулы и поражает стабильностью, но в длинных матчах на поздних стадиях превращается в суетливого тинейджера. Шон разгромил его в Уэльсе, О'Салливан в Крусибле и на English Open (9:2), Дин Джуньху – на World Open (10:3). Битву за «Мастерс» Уилсон уступил Марку Аллену (7:10), а в решающем матче турнира Champion of Champions не довел до конца камбэк против Ракеты (9:10). В этом сезоне на том же турнире громил Селби 4:0, но уступил 5:6.

В прошлом году пройти в финал ЧМ получилось благодаря флюку в космическом десайдере против Энтони Макгилла – если бы не удача, Кайрен наверняка вылетел от шотландца. В 2019-м его считали одним из фаворитов на главный титул, но давление добило Воина еще в четвертьфинале, и он неожиданно вылетел от Дэвида Гилберта (8:13).

Кайрен Уилсон Фото: Getty Images

Каждый раз, когда Уилсон приближается к важному трофею, он словно пугается этой возможности и забивается в угол. В такие моменты наружу вылезают все недостатки, за которые его критикуют: отсутствие творчества, слишком механическая игра и слабая техника. Воина сравнивают с несокрушимыми Селби и Эбдоном, но ни один из них не отреагировал бы на зрелищный удар и празднование Шона, как Кайрен.

Чтобы заткнуть хейтеров и обосновать статус главной звезды поколения Уилсону придется преодолеть себя. Топ-снукеристу недостаточно побеждать на проходном Чемпионате лиги – нужны престижные титулы, как у Трампа, Робертсона и Мёрфи. Если Кайрен не научится показывать лучший снукер на крупнейших ивентах, то так и останется вечным полуфиналистом. Он легко и уверенно добирается до поздних стадий, но чтобы тебя запомнили, нужно хотя бы раз пройти весь путь до конца.

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