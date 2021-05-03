Марк Селби стал четырехкратным чемпионом мира – в финале турнира, который проходил в Крусибле (Шеффилд, Великобритания), британец обыграл соотечественника Шона Мёрфи (18:15).

Мёрфи пробился в финал ЧМ впервые с 2015-го, а в полуфинале против Кайрена Уилсона показал лучшую игру за несколько сезонов, но помешать Селби выиграть четвертый титул ему не удалось. Это первая победа Марка на чемпионате мира за 4 года – последний титул он добыл в 2017-м. Также Селби брал ЧМ в 2014-м и 2016-м годах.

Первую и единственную победу на ЧМ Мёрфи одержал в 2005 году. Он – единственный снукерист современности, выигравший ЧМ из квалификации.

Чемпионат мира проходил в Крусибле с 17 апреля по 3 мая.

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