Самым выдающимся штрихом в четвертом титуле Марка Селби оказался не конкретный удар или отдельный фрейм, а мужество и спокойствие, с которыми победитель реагировал на крики зрителей. Заполнившие Крусибл болельщики явно поддерживали Шона Мёрфи, а однажды даже освистали его соотечественника, но трехкратный чемпион мира не развалился под давлением и довел дело до конца. Его не сбили фирменные празднования Волшебника, он не оцепенел от напряжения, когда в решающий момент Мёрфи взял два фрейма трехзначными сериями и сократил отставание.

Когда Селби представился шанс, он им воспользовался: рационально и точно вышел на все цветные шары, невозмутимо попросил судью устранить зрительные помехи перед решающим черным, оформил четвертый титул без пафоса, срывов и трикшотов. Счет финала – 18:15 – подразумевает напряженную борьбу, однако со второй сессии Марк захватил контроль и ни разу не позволил Мёрфи сравнять счет.

Марк Селби Фото: Getty Images

Чемпионат мира Селби укатал Мёрфи и стал 4-кратным чемпионом мира 10 ЧАСОВ НАЗАД

Журналисты и комментаторы назвали Селби снукерным Дракулой и темным лордом. Это не обидные прозвища – они подчеркивают, как англичанин впивается даже в самых сильных соперников и добивается нужного результата, даже если фанаты вдохновляют оппонента. «Он как вампир, который высасывает из тебя всю жизнь», – восхищенно оценил Марка Стивен Хендри.

Рациональность, четкость и цепкость Селби – главные причины, почему одного из самых выдающихся снукеристов XXI века незаслуженно ненавидят. Под каждым постом в соцсетях о победах Селби обвиняют в скучной игре и жалуются, что чуть не уснули. Стиль Шутника называют антиснукером, а его самого – занудой. Титулы обесценивают. В прошлом году болельщики в Крусибле яростно поддерживали против Марка Ронни О’Салливана, в этом – Шона Мёрфи. Противников Селби по топ-16 считают более зрелищными, харизматичными и обаятельными. Из-за такого отношения легко недооценить снукериста, который сравнялся по выигранным ЧМ с Джоном Хиггинсом, а по титулам «тройной короны» уступает лишь Ракете, Хендри и Дэвису.

Селби – жертва стереотипов, которые на эмоциях или специально укоренили его соперники и их фанаты. На начальном этапе карьеры Марк прославился тактическим мастерством и непоколебимой стойкостью. Он редко уступал в отыгрышах даже главным звездам и выходил к столу, даже когда для победы во фрейме требовалось четыре снукера, шел в безрассудные атаки реже, чем О’Салливан, Мёрфи и Трамп, зато рассчитывал движение шаров с точностью до миллиметра. Чтобы объяснить, насколько сложно противостоять такому стилю, Ронни прозвал Селби Мучителем. Болельщики Ракеты восприняли такой никнейм как сигнал к травле и с тех пор считают всю карьеру Марка жалкой попыткой очернить великолепие их кумира.

Иногда оскорбительным трендам поддаются другие снукеристы. После вылета в напряженном полуфинале множеством сложных позиций, отыгрышей и рерэков Стюарт Бинэм на эмоциях обвинил Селби в намеренном затягивании игры и слишком долгой подготовке к ударам: «С этим нужно что-то делать. Забавно, но мы всегда говорим об одном и том же игроке. Возможно, он делает это специально? Однажды он думал три минуты, а затем просто подкатил биток к группе шаров. Меня возмущают подобные выходки». Обиженный соперник в одном монологе собрал основные претензии к Марку: недостаточно быстро принимает решения, мешает сопернику набрать ход, превращает снукер в тактическое болото.

На самом деле у хейтеров нет ни одного четкого аргумента против Селби. Даже в матче против Бинэма Шутник в среднем тратил на удар 28,6 секунд, тогда как его соперник 28,9. Марк не тормозил игру, чтобы сбить Стюарта – матч складывался таким образом, что образовывались сложные позиции, которые требовали тщательного анализа. В отличие от действительно медленных снукеристов вроде Рода Лоулера и Ли Уокера Селби тратит время только при необходимости. Когда тактическая битва заканчивается, и Марк получает атаку, он больше не думает над каждым ударом по минуте, а ведет серию легко и уверенно, как другие топы.

Селби уверенно зачистил стол и оформил сенчури

Предвзятость мешает оценить талант и мастерство Селби. Нил Робертсон точно так же тщательно планирует выходы и отыгрыши, но в отличие от англичанина его не осуждают за неторопливость, а считают одним из самых зрелищных участников тура. Если судить исключительно по возмущению болельщиков, можно подумать, что Марк застывает у стола, даже когда фрейм давно выигран, а единственный оставшийся шар прикатился прямо к лузе, хотя это совсем не так.

В правилах нет никаких указаний относительно времени на удар. Конечно, спортсмены и сами не заинтересованы тратить по часу на каждый фрейм, но в долгих размышлениях нет ничего неправильного – особенно в ситуациях, когда они абсолютно оправданы. В противном случае все турниры превратятся в соревнования на скорость вроде Shoot-Out, где главная цель – не точно отыграться, а повеселить толпу.

В снукере тактика, отыгрыши и умение запутать соперника играют не меньшую роль, чем умение вести серию вокруг черного, а бегать вокруг стола вовсе необязательно – главное, правильно разыграть позицию, предугадать движение шаров и не отдать атаку. Когда Марк обдумывает сложный удар, он не убивает спорт, а, наоборот, проявляет уважение. Снукер – игра сложных расчетов и титанических интеллектуальных усилий. Намного более правильно потратить лишние секунды, чтобы избежать ошибки, чем ударить со всей силы наудачу, как иногда делают О’Салливан, Аллен и Магуайр.

Считать Селби чисто оборонительным игроком тоже неправильно. Марк редко соглашается на безнадежные атаки, но это не делает его игру скучной и незрелищной. В ней достаточно дальних ударов, красивых подбоев и нетривиальных выходов. 693 сотни за карьеру и шестое место по количеству трехзначных серий за всю историю – лучший довод против обвинений в антиснукере.

Несгибаемый характер и менталитет победителя – главные черты Селби, на которых основывается его стиль. Он не признает поражения, даже если уступает с разгромным счетом, а сопернику осталось выиграть одну партию. Такой подход заставляет Марка действовать универсально: иногда он идет на неочевидную атаку, в другой раз отыгрывается в такой же ситуации, если считает риск неоправданным или не чувствует уверенности. Его критикуют за доведенное до совершенства умение добывать результат в любых обстоятельствах, хотя именно эта черта сделала Селби выдающимся чемпионом.

Марк Селби Фото: Getty Images

Величие и стойкость Марка легко оценить на контрасте. В полуфинале Кайрена Уилсона вывел из себя один жест соперника – вскинутый кулак, которым тот заводил толпу и праздновал особенно важные удары. Каждый раз, когда Мёрфи проявлял эмоции, Воин мрачнел в кресле и все меньше соответствовал никнейму. В матче за титул Шон действовал точно так же и легко переманил болельщиков на свою сторону, но в отличие от Уилсона Селби сохранил самообладание, не погрузился в себя и не занервничал из-за перфомансов оппонента.

В ответ на тираду Бинэма Марк спокойно объяснил, что для него снукер – тяжелый труд, а лишь потом шоу. Он не обязан играть так, чтобы сопернику было проще. Наоборот, сдержать другого игрока – главная цель любого спорта, и Селби уже много лет справляется с ней лучше большинства снукеристов. Тактика Марка неизменно оправдывается, а его соперники часто срываются, когда лучше спокойно отыграться.

«Я не собираюсь ложиться кверху лапками и превращать матч в представление Стюарта Бинэма, иначе не было бы смысла даже выходить к столу, – отрезал будущий чемпион мира. – Я постоянно получал атаки в сложных позициях, когда нужно сделать семь или восемь необычных ударов. Мне приходилось цепляться за эту возможность. Он ожидает, что каждый будет играть как Ронни О’Салливан? Не у всех достаточно таланта и возможностей, чтобы так действовать. Некоторым приходится работать над своей игрой упорнее, чем другим».

Селби замучил Бинэма коварным снукером в полуфинале ЧМ

Марк не заслуживает ненависти, а его предполагаемые недостатки взяты из воздуха. На каждый пассивный отыгрыш англичанина находится несколько изящных дальних, на каждый фрейм с тактической борьбой и сложной позицией – красивая крупная серия. Пусть Селби забивает не так много, как Ронни или Трамп, зато все элементы его игры, включая оборону и психологию, развиты на одном уровне – том уровне, которого хватило для 20 рейтинговых трофеев и четырех титулов чемпиона мира.

Снукер называется в честь одного из элементов спорта, связанного с тактикой и обороной, а не атакой. Способность поставить биток вплотную к борту, перегородить доступ к прицельному шару, рассчитать отскоки от нескольких бортов с геометрической точностью важна не меньше, чем умение срезать красный через весь стол. Селби одинаково хорош и в том, и в другом. Ругать его отыгрыши и неуступчивость – значит, лишать себя удовольствия от важных элементов игры.

Четвертая победа на ЧМ – не повод переосмыслить наследие Марка, а лишь еще одно доказательство величия. Его стиль не антиснукер, а, наоборот, воплощение снукера во всем разнообразии. Скорость, риск, расчет и математика уравновешивают друг друга, а в самом оборонительном отыгрыше может быть не меньше красоты, чем в авантюрном ударе по лузе. Селби верен себе и снукеру, несмотря на ненависть и ложные обвинения. Именно так должен относиться к делу всей жизни настоящий чемпион.

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