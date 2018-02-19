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Люка Бресель - Майкл Георгиу

World Grand Prix - 19 февраля 2018

Это Снукер, и это World Grand Prix! Следите за матчем Лука Бресель – Майкл Георгиу на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 19 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Лука Бресель и Майкл Георгиу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.