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Джон Хиггинс - Аллистер Картер

World Grand Prix - 20 февраля 2018

Это Снукер, и это World Grand Prix! Следите за матчем Джон Хиггинс – Аллистер Картер на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джон Хиггинс и Аллистер Картер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.