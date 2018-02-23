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Дин Джуньху - Энтони Макгилл

World Grand Prix - 23 февраля 2018

Это Снукер, и это World Grand Prix! Следите за матчем Джуньху Дин – Энтони Макгилл на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 23 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Джуньху Дин и Энтони Макгилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.