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О’Салливан может больше не выиграть ЧМ, но это не трагедия. Снукеру срочно нужны новые победители

О’Салливан может больше не выиграть ЧМ, но это не трагедия. Снукеру срочно нужны новые победители
Василий Легейдо

1 час назад

Иначе спорт увязнет в прошлом.

В мае 2018-го одному из финалистов чемпионата мира уже было 43, другому исполнялось столько же через несколько дней. Болельщики, следившие за снукером с 1990-х, радовались силе старичков и ностальгировали по временам, когда О’Салливан и Хиггинс еще не седели, а у Уильямса было больше волос.

В снукере не очень любят обсуждать смену поколений: лучшие игроки остаются на вершине по два-три десятилетия, их успехи не так зависят от состояния организма, как в теннисе или любом другом индивидуальном спорте. Но вопрос об уровне молодых игроков все равно напрашивается – прошлый сезон в очередной раз напомнил, что пока нет новых дерзких звезд, которые превзошли бы харизмой и уровнем класс-75 и игроков 35-40 лет.

В топ-16 четыре игрока младше 30, при этом 29-летний Трамп уже в августе покинет эту категорию. Уилсон, Лисовски и Бресель ни разу не становились чемпионами мира и даже не приблизились к этому. У Кайрена три рейтинговых титула, у Бреселя – один, Лисовски все еще ждет первого кубка и упускает новые возможности.

Джек Лисовски

Джек ЛисовскиEurosport

На трофейный дефицит молодых талантов почти не обращают внимания, но в их возрасте игроки старших поколений уже претендовали на большие победы, а не на выходы в поздние стадии. Ронни впервые стал чемпионом мира в 26, Хиггинс в 23, а Мёрфи в 22. В 90-х и 00-х новые звезды почти каждый сезон выводили спорт на следующий уровень и повышали конкуренцию.

Больше этого не происходит. Главными темами снукера в 2018-м стали чемпионство Уильямса и перерождение О’Салливана. Марк расслабился, кайфовал и творил у стола. После победы на ЧМ он проводит слабый сезон, но откровенно признается, что мало тренируется и не беспокоится о результате. Ронни перешел на новую систему тренировок, сосредоточился на пробежках и принял роль неофициального амбассадора снукера - спорит с руководством об организации турниров, устраивает интерактив для фанатов и приезжает только на избранные ивенты.

Единственным, кто приблизился по уровню к легендам 90-х в новом тысячелетии, стал трехкратный чемпион мира Селби. Мёрфи и Робертсон турбулентно проводят последние сезоны – на каждый красивый брейк у них приходится поражение от андердога. Они поднимали над головой заветный кубок, но так и не оккупировали первые места рейтинга и не получили статус главных звезд спорта.

После поражения от Уилсона на German Masters (0-5) Уильямс саркастически проворчал в твиттере: «Пять фреймов, лучшая серия в 16 очков и масса упущенных возможностей. А я еще и чемпион в этом спорте». Марк всегда с самоиронией реагирует на провалы, но он поставил диагноз всему снукеру: наверное, спорт переживает не лучшее время, если на главном турнире никто не напряг 43-летнего игрока, еще недавно собиравшегося на пенсию.

Марк Уильямс и Кайрен Уилсон

Марк Уильямс и Кайрен УилсонImago

В последние 10 лет глава World Snooker Барри Хирн активно развивает игру: организует новые турниры не в Англии, меняет правила, привлекает игроков. В его реформах будет смысл, только если сами снукеристы прогрессируют у стола – только сама игра может себя спасти. Чтобы сохранить интерес, любому спорту нужны новые герои – даже гении рано или поздно уходят в тень. Пока те, кто застал начало карьеры О’Салливана, Уильямса и Хиггинса, радовались их победам, остальные недоумевали, почему в снукере побеждают одни старики, а тинейджеры появляются и исчезают каждый сезон.

Время беспощадно и скоро доберется до всех легендарных ветеранов. Еще несколько лет назад в финалах и полуфиналах играли Доэрти, Стивенс и Макманус – теперь они превратились в красивую декорацию тура и время от времени мелькают в студии. Хиггинс проваливает сезон и уже несколько раз сказал, что ему тяжело играть на том же уровне после двух поражений подряд в финалах ЧМ. В ближайшие годы то же ждет Уильямса и Ронни, но на их месте не должна остаться пустота.

Оба уже не могут соревноваться в том же темпе, что и в молодости, и спокойно это воспринимают. Марк доволен, что неожиданно стал триумфатором прошлого сезона, и больше не стремится к доминированию. О’Салливан оправился от выматывающих схваток с Селби и классно играет на немногих турнирах, на которые приезжает. Он выиграл пять трофеев за прошлый год, но остается игроком настроения: это проявляется в длинных матчах. На ЧМ Ронни провалил игру второго раунда против Али Картера, который никогда раньше его не побеждал, а в этом сезоне проиграл два финала Трампу. Ракете, как и всегда, удаются гениальные вспышки по ходу сезона, но недостает терпения.

Плюс в том, что теперь он признал это и больше не беспокоится – в отличие от фанатов, которые считают титулы и сотни, мужчина с седыми висками играет в свое удовольствие и спокойно реагирует на поражения. Зато он мечтает о будущем снукера и о том, чтобы молодые игроки, с которыми он дружит, тоже победили в «Крусибле». Даже разгром 4-10 от Трампа в финале Masters стал для мудрого О’Салливана доказательством, что в снукере еще есть, за что бороться – в его взгляде на церемонии награждения не было ни обиды, ни разочарования.

Всю карьеру у Ронни были соперники, не уступавшие ему, и именно противостояния с ними обеспечивали популярность снукера: упорные матчи с Хендри, Хиггинсом, Хантером и Селби гораздо интереснее, чем унижения, когда соперник выглядит любителем по сравнению с О’Салливаном. Фанаты хотят тотального доминирования Ронни и новых побед на ЧМ, но для спорта будет лучше, если другие игроки навяжут гению равную борьбу и даже превзойдут его.

Снукер отчаянно нуждается в новом чемпионе ради будущего: чтобы не только завести старых болельщиков, но и заинтересовать новых. Сам Ронни хочет, чтобы в «Крусибле» победил его «китайский брат» Дин, но этот сезон получается для Дракона тяжелым. Миллионам поклонников на родине наверняка придется подождать первого китайского чемпиона мира, но и в Великобритании есть те, кто уже дорос до главного титула.

Джадд Трамп

Джадд ТрампImago

Трамп, уничтоживший Ракету на Masters, наконец сосредоточился на снукере и повзрослел. Он плохо провел турнир в Германии, но это нормально после красивых и убедительных побед над Селби, Робертсоном и Ронни на предыдущем ивенте. С 2011-го Джадда постоянно относили к фаворитам, но каждый раз что-то сбивало его в решающий момент. Если ему и суждено стать чемпионом мира, то сезон на пике формы накануне 30-летия – идеальная возможность.

Лучший снукер в карьере показывает другой приятель Ронни, 32-летний Марк Аллен, который проиграл ему в финале UK Championship, но выглядит собранным и взрослым. Он проделал большой путь с тех пор, как бесился у стола с разноцветными волосами, и теперь явно способен на большее, чем победа в чемпионате Шотландии. Еще один игрок, который может впервые выиграть ЧМ, – Кайрен Уилсон. Когда-то Ронни прогнозировал, что хладнокровный Воин станет лучшим в мире, и с каждым сезоном Уилсон приближается к цели. Он уже победил на двух турнирах в Германии в этом сезоне, а победа в «Крусибле» окончательно убедит критиков в его классе.

Если ни один из них не навяжет борьбу О’Салливану на главном турнире сезона, это покажет, что снукер в кризисе. Спорт не может держаться на одном игроке, а Ронни останется величайшим снукеристом, даже если не выиграет больше ни одного трофея. Трамп, Аллен или Уилсон должны разбавить доминирование Ракеты и других старичков, чтобы снукер подготовился к уходу легенд и не превратился в воспоминание.

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