О’Салливан может больше не выиграть ЧМ, но это не трагедия. Снукеру срочно нужны новые победители

В мае 2018-го одному из финалистов чемпионата мира уже было 43, другому исполнялось столько же через несколько дней. Болельщики, следившие за снукером с 1990-х, радовались силе старичков и ностальгировали по временам, когда О’Салливан и Хиггинс еще не седели, а у Уильямса было больше волос.

В снукере не очень любят обсуждать смену поколений: лучшие игроки остаются на вершине по два-три десятилетия, их успехи не так зависят от состояния организма, как в теннисе или любом другом индивидуальном спорте. Но вопрос об уровне молодых игроков все равно напрашивается – прошлый сезон в очередной раз напомнил, что пока нет новых дерзких звезд, которые превзошли бы харизмой и уровнем класс-75 и игроков 35-40 лет.

В топ-16 четыре игрока младше 30, при этом 29-летний Трамп уже в августе покинет эту категорию. Уилсон, Лисовски и Бресель ни разу не становились чемпионами мира и даже не приблизились к этому. У Кайрена три рейтинговых титула, у Бреселя – один, Лисовски все еще ждет первого кубка и упускает новые возможности.

Джек ЛисовскиEurosport

На трофейный дефицит молодых талантов почти не обращают внимания, но в их возрасте игроки старших поколений уже претендовали на большие победы, а не на выходы в поздние стадии. Ронни впервые стал чемпионом мира в 26, Хиггинс в 23, а Мёрфи в 22. В 90-х и 00-х новые звезды почти каждый сезон выводили спорт на следующий уровень и повышали конкуренцию.

Больше этого не происходит. Главными темами снукера в 2018-м стали чемпионство Уильямса и перерождение О’Салливана. Марк расслабился, кайфовал и творил у стола. После победы на ЧМ он проводит слабый сезон, но откровенно признается, что мало тренируется и не беспокоится о результате. Ронни перешел на новую систему тренировок, сосредоточился на пробежках и принял роль неофициального амбассадора снукера - спорит с руководством об организации турниров, устраивает интерактив для фанатов и приезжает только на избранные ивенты.

Единственным, кто приблизился по уровню к легендам 90-х в новом тысячелетии, стал трехкратный чемпион мира Селби. Мёрфи и Робертсон турбулентно проводят последние сезоны – на каждый красивый брейк у них приходится поражение от андердога. Они поднимали над головой заветный кубок, но так и не оккупировали первые места рейтинга и не получили статус главных звезд спорта.

После поражения от Уилсона на German Masters (0-5) Уильямс саркастически проворчал в твиттере: «Пять фреймов, лучшая серия в 16 очков и масса упущенных возможностей. А я еще и чемпион в этом спорте». Марк всегда с самоиронией реагирует на провалы, но он поставил диагноз всему снукеру: наверное, спорт переживает не лучшее время, если на главном турнире никто не напряг 43-летнего игрока, еще недавно собиравшегося на пенсию.

Марк Уильямс и Кайрен УилсонImago

В последние 10 лет глава World Snooker Барри Хирн активно развивает игру: организует новые турниры не в Англии, меняет правила, привлекает игроков. В его реформах будет смысл, только если сами снукеристы прогрессируют у стола – только сама игра может себя спасти. Чтобы сохранить интерес, любому спорту нужны новые герои – даже гении рано или поздно уходят в тень. Пока те, кто застал начало карьеры О’Салливана, Уильямса и Хиггинса, радовались их победам, остальные недоумевали, почему в снукере побеждают одни старики, а тинейджеры появляются и исчезают каждый сезон.

Время беспощадно и скоро доберется до всех легендарных ветеранов. Еще несколько лет назад в финалах и полуфиналах играли Доэрти, Стивенс и Макманус – теперь они превратились в красивую декорацию тура и время от времени мелькают в студии. Хиггинс проваливает сезон и уже несколько раз сказал, что ему тяжело играть на том же уровне после двух поражений подряд в финалах ЧМ. В ближайшие годы то же ждет Уильямса и Ронни, но на их месте не должна остаться пустота.

Оба уже не могут соревноваться в том же темпе, что и в молодости, и спокойно это воспринимают. Марк доволен, что неожиданно стал триумфатором прошлого сезона, и больше не стремится к доминированию. О’Салливан оправился от выматывающих схваток с Селби и классно играет на немногих турнирах, на которые приезжает. Он выиграл пять трофеев за прошлый год, но остается игроком настроения: это проявляется в длинных матчах. На ЧМ Ронни провалил игру второго раунда против Али Картера, который никогда раньше его не побеждал, а в этом сезоне проиграл два финала Трампу. Ракете, как и всегда, удаются гениальные вспышки по ходу сезона, но недостает терпения.

Плюс в том, что теперь он признал это и больше не беспокоится – в отличие от фанатов, которые считают титулы и сотни, мужчина с седыми висками играет в свое удовольствие и спокойно реагирует на поражения. Зато он мечтает о будущем снукера и о том, чтобы молодые игроки, с которыми он дружит, тоже победили в «Крусибле». Даже разгром 4-10 от Трампа в финале Masters стал для мудрого О’Салливана доказательством, что в снукере еще есть, за что бороться – в его взгляде на церемонии награждения не было ни обиды, ни разочарования.

Всю карьеру у Ронни были соперники, не уступавшие ему, и именно противостояния с ними обеспечивали популярность снукера: упорные матчи с Хендри, Хиггинсом, Хантером и Селби гораздо интереснее, чем унижения, когда соперник выглядит любителем по сравнению с О’Салливаном. Фанаты хотят тотального доминирования Ронни и новых побед на ЧМ, но для спорта будет лучше, если другие игроки навяжут гению равную борьбу и даже превзойдут его.

Снукер отчаянно нуждается в новом чемпионе ради будущего: чтобы не только завести старых болельщиков, но и заинтересовать новых. Сам Ронни хочет, чтобы в «Крусибле» победил его «китайский брат» Дин, но этот сезон получается для Дракона тяжелым. Миллионам поклонников на родине наверняка придется подождать первого китайского чемпиона мира, но и в Великобритании есть те, кто уже дорос до главного титула.

Джадд ТрампImago

Трамп, уничтоживший Ракету на Masters, наконец сосредоточился на снукере и повзрослел. Он плохо провел турнир в Германии, но это нормально после красивых и убедительных побед над Селби, Робертсоном и Ронни на предыдущем ивенте. С 2011-го Джадда постоянно относили к фаворитам, но каждый раз что-то сбивало его в решающий момент. Если ему и суждено стать чемпионом мира, то сезон на пике формы накануне 30-летия – идеальная возможность.

Лучший снукер в карьере показывает другой приятель Ронни, 32-летний Марк Аллен, который проиграл ему в финале UK Championship, но выглядит собранным и взрослым. Он проделал большой путь с тех пор, как бесился у стола с разноцветными волосами, и теперь явно способен на большее, чем победа в чемпионате Шотландии. Еще один игрок, который может впервые выиграть ЧМ, – Кайрен Уилсон. Когда-то Ронни прогнозировал, что хладнокровный Воин станет лучшим в мире, и с каждым сезоном Уилсон приближается к цели. Он уже победил на двух турнирах в Германии в этом сезоне, а победа в «Крусибле» окончательно убедит критиков в его классе.

Если ни один из них не навяжет борьбу О’Салливану на главном турнире сезона, это покажет, что снукер в кризисе. Спорт не может держаться на одном игроке, а Ронни останется величайшим снукеристом, даже если не выиграет больше ни одного трофея. Трамп, Аллен или Уилсон должны разбавить доминирование Ракеты и других старичков, чтобы снукер подготовился к уходу легенд и не превратился в воспоминание.

Другие тексты Василия Легейдо о Ронни О'Салливане и будущем снукера:

Ронни О’Салливан обрел гармонию. Бунтарский дух больше ему не мешает

Трамп уничтожил О’Салливана и еще поборется на ЧМ. Соперничество с Уилсоном его преобразило

В Германии обожают снукер, как в Англии. Немцам не хватает собственной звезды