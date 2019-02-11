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Джадд Трамп выиграл десятый рейтинговый турнир в карьере

Трамп выиграл десятый рейтинговый турнир в карьере
Eurosport

35 мин. назад

Десима.

Джадд Трамп стал победителем турнира World Grand Prix-2019, прошедшего в английском Челтнеме.

В финале 29-летний англичанин расправился с соотечественником Аллистером Картером – 10-6. По ходу игры Джадд выдал две сотенные серии – 113 очков в четвертом фрейме и 132 – в девятом.

Видео - Трамп хорошенько припугнул Картера серией в 132 очка

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Небольшая интрига возникла после 13-го фрейма, когда Картер подобрался к сопернику – 6-7. Но следом Трамп выиграл три решающих партии.

Видео - Чемпионский фрейм Трампа, который загнал Картера в угол и выиграл World Grand Prix

02:57
  • Трамп выиграл десятый рейтинговый турнир в карьере и второй в сезоне.
  • В ноябре Джадд победил Ронни О’Салливана в финале Northern Ireland Open.
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Видео - Чемпионский фрейм Трампа, который загнал Картера в угол и выиграл World Grand Prix

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